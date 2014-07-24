بيشة.. توجيه بتمديد فترة تعديل رغبات نقل المعلمين وترتيب الشرائح

طلبات انسحاب لم يحذف أصحابها رغباتهم وعائدون من إيفاد وغيرهم

وجّه مدير إدارة تعليم بيشة خالد عبدالله الغامدي؛ بتمديد فترة تعديل رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، وترتيب شرائح النقل إلى يوم الإثنين المقبل بعد انتهاء المدة أمس الجمعة.

وبيّن حساب إدارة تعليم بيشة، أنه نظراً لوجود طلبات انسحاب من حركة النقل الداخلي لم يقم أصحابها بحذف رغباتهم، وعائدين من الإيفاد، ومعلمي مدارس ضم لم يقوموا بترتيب رغباتهم، فقد وجّه مدير تعليم بيشة بتمديد فترة التعديل وترتيب الشرائح وحذف الرغبات في حركة النقل الداخلي إلى يوم الإثنين 16 / 12 / 1442هـ.

يُذكر أن الوزارة حددت موعد إعلان حركة النقل الداخلي 29 - 12 - 1442 هـ، والتظلم إلكترونياً على نتيجة الحركة 29 -12- 1442 هـ، إلى

4- 1 - 1443 هـ، ومباشرة المنقولين داخلياً أو خارجياً اعتباراً من عودة المعلمين.