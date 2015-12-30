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"الشبانة "يتابع جاهزية المستودعات لترحيل المقررات الدراسية بمدارس شقراء

شدد على حرص "التعليم"على توفيرها قبيل انطلاق الفصل الدراسي الثاني

تابع مدير التعليم بمحافظة شقراء الدكتور خالد بن محمد الشبانة جاهزية المستودعات لترحيل المقررات الدراسية للمدارس.

وشدد "الشبانة"على حرص وزارة التعليم على توفير المقررات الدراسية للمدارس قبيل انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

كما أشاد "الشبانة" بجهود وإنجاز قسم التجهيزات المدرسية، وإدارة المستودعات في أعمال الاستلام والفرز وإعداد خطة التوزيع للمدارس.

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"الشبانة "يتابع جاهزية المستودعات لترحيل المقررات الدراسية بمدارس شقراء
سبق

تابع مدير التعليم بمحافظة شقراء الدكتور خالد بن محمد الشبانة جاهزية المستودعات لترحيل المقررات الدراسية للمدارس.

وشدد "الشبانة"على حرص وزارة التعليم على توفير المقررات الدراسية للمدارس قبيل انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

كما أشاد "الشبانة" بجهود وإنجاز قسم التجهيزات المدرسية، وإدارة المستودعات في أعمال الاستلام والفرز وإعداد خطة التوزيع للمدارس.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
10:18 PM

"الشبانة "يتابع جاهزية المستودعات لترحيل المقررات الدراسية بمدارس شقراء

شدد على حرص "التعليم"على توفيرها قبيل انطلاق الفصل الدراسي الثاني

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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تابع مدير التعليم بمحافظة شقراء الدكتور خالد بن محمد الشبانة جاهزية المستودعات لترحيل المقررات الدراسية للمدارس.

وشدد "الشبانة"على حرص وزارة التعليم على توفير المقررات الدراسية للمدارس قبيل انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

كما أشاد "الشبانة" بجهود وإنجاز قسم التجهيزات المدرسية، وإدارة المستودعات في أعمال الاستلام والفرز وإعداد خطة التوزيع للمدارس.

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