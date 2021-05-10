جاء ذلك بعد أن تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع العمل بشكل سلبي، والذي وصفوه بأنه تشويه للمشهد البصري لجدة.

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بإزالة مجسمات السيارات التالفة المُزَيّنة بالألوان، التي وضعتها أمانة جدة كمنظر جمالي في ممشى التحلية تحت عنوان مبادرة "رسم وطن".

أمير مكة يوجّه بإزالة مجسمات السيارات التالفة بممشى التحلية بجدة عبدالله الراجحي سبق 2021-05-10 وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بإزالة مجسمات السيارات التالفة المُزَيّنة بالألوان، التي وضعتها أمانة جدة كمنظر جمالي في ممشى التحلية تحت عنوان مبادرة "رسم وطن". جاء ذلك بعد أن تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع العمل بشكل سلبي، والذي وصفوه بأنه تشويه للمشهد البصري لجدة.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442 08:52 PM

اخر تعديل 11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442 07:45 PM

أمير مكة يوجّه بإزالة مجسمات السيارات التالفة بممشى التحلية بجدة بعد التفاعل السلبي مع العمل والذي وُصف بأنه تشويه للمشهد البصري





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وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بإزالة مجسمات السيارات التالفة المُزَيّنة بالألوان، التي وضعتها أمانة جدة كمنظر جمالي في ممشى التحلية تحت عنوان مبادرة "رسم وطن".

جاء ذلك بعد أن تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع العمل بشكل سلبي، والذي وصفوه بأنه تشويه للمشهد البصري لجدة.