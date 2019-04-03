قتيل و4 جرحى بنيران الحرس الثوري في فض احتجاجات الفيضانات بالأهواز

السلطات دهمت القرى المجاورة للمنطقة واعتقلت عشرات الشباب المحتجين

سقط قتيل و4 جرحى في إطلاق نار من عناصر الحرس الثوري أمس الثلاثاء على مواطنين عرب من قرى إقليم الأهواز، احتجوا على قيام تلك القوات بإغلاق مسيرة مياه الفيضانات من أجل عدم وصولها للمنشآت النفطية، بينما تهدد الفيضانات القرى بأكملها، حسب "العربية".

وفي التفاصيل، ذكرت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية أن الحرس الثوري وقوات خاصة من الأمن الإیراني فتحوا النار على هؤلاء المحتجين من أهالي قرى الجليزي في سهل ميسان؛ ما أدى إلى مقتل شاب، يُدعى عبود خلف الربيعي، وجرح 5 أشخاص.

وأفاد ناشطون بأن الحرس الثوري بدأ بمداهمات في القرى المجاورة للمنطقة، واعتقلوا العشرات من الشباب المحتجين. فيما أظهرت مقاطع، تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل، إطلاق قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع على المحتجين.

وكانت السلطات قد أعلنت حالة الطوارئ بإقليم الأهواز حيث تم إخلاء 74 قرية بسبب غمرها بالفيضانات، وتدمير المنازل والمزارع.

وتداول ناشطون مقاطع، تُظهر تذمر الناس من السلطات بسبب تجاهلها منكوبي فيضانات الأهواز، ويقولون إن الحكومة الإيرانية فتحت السدود بشكل متعمَّد، لكنها لم تفتح طرقًا لحرف الماء نحو الأهواز؛ وذلك لحماية المنشآت النفطية الواقعة في كل من هور العظيم وهور الدورق.

وتقول السلطات إن 100 ألف من السكان العرب، أغلبهم من الفلاحين، نزحوا من قراهم، بينما تهدِّد الفيضانات سكان مدن السوس والخفاجية والبسيتين ودور خوين.