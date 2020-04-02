"الحقيل": الأوقات العصيبة كانت دافعًا لزملائي للعمل عن بعد

قال إن 19 ألف أسرة استفادت من "القرض المدعوم"

قال وزير الإسكان ماجد الحقيل إن الأوقات العصيبة والتحديات الكبيرة كانت دافعًا لزملائه في منظومة الإسكان لمضاعفة الجهد في العمل عن بعد.

وأضاف عبر حسابه على "تويتر" أن ذلك أثمر عن مواصلة تسليم الوحدات ضمن الإسكان التنموي، واستفادة 19 ألف أسرة من القرض المدعوم، وخدمة 185 ألف أسرة عبر المنصات الرقمية في مارس الماضي، معربًا عن شكره الجزيل لزملائه على جهودهم.