النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النور السعودي يعلن مشاركته في البطولة الآسيوية لكرة اليد

أعلن نادي النور السعودي، اليوم الأحد، مشاركته في النسخة 24 من البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة في يوليو المقبل.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيه: "تزامنًا مع ذكرى تحقيق النور بطولة آسيا للعام 2016، بعثت إدارة النور ردها بالموافقة على خطاب الاتحاد السعودي لكرة اليد بشأن المشاركة في البطولة الآسيوية 24 للأندية أبطال الدوري، التي ستقام في الدوحة منتصف يوليو 2022م".

وكان نادي النور قد توج بالنسخة الـ19 من البطولة بعد تغلبه في المباراة النهائية على الجيش القطري "23–25" على صالة الأميرة سمية بمدينة الحسن في العاصمة الأردنية عمان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
النور السعودي يعلن مشاركته في البطولة الآسيوية لكرة اليد
سبق

أعلن نادي النور السعودي، اليوم الأحد، مشاركته في النسخة 24 من البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة في يوليو المقبل.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيه: "تزامنًا مع ذكرى تحقيق النور بطولة آسيا للعام 2016، بعثت إدارة النور ردها بالموافقة على خطاب الاتحاد السعودي لكرة اليد بشأن المشاركة في البطولة الآسيوية 24 للأندية أبطال الدوري، التي ستقام في الدوحة منتصف يوليو 2022م".

وكان نادي النور قد توج بالنسخة الـ19 من البطولة بعد تغلبه في المباراة النهائية على الجيش القطري "23–25" على صالة الأميرة سمية بمدينة الحسن في العاصمة الأردنية عمان.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
07:36 PM

النور السعودي يعلن مشاركته في البطولة الآسيوية لكرة اليد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
429

أعلن نادي النور السعودي، اليوم الأحد، مشاركته في النسخة 24 من البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة في يوليو المقبل.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيه: "تزامنًا مع ذكرى تحقيق النور بطولة آسيا للعام 2016، بعثت إدارة النور ردها بالموافقة على خطاب الاتحاد السعودي لكرة اليد بشأن المشاركة في البطولة الآسيوية 24 للأندية أبطال الدوري، التي ستقام في الدوحة منتصف يوليو 2022م".

وكان نادي النور قد توج بالنسخة الـ19 من البطولة بعد تغلبه في المباراة النهائية على الجيش القطري "23–25" على صالة الأميرة سمية بمدينة الحسن في العاصمة الأردنية عمان.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,173
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,015
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,105
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,177

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة