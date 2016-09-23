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نيجيريا.. ارتفاع حصيلة وفيات تفشي مرض الكوليرا إلى 2404 أشخاص

حسب ما ذكر المركز النيجيري للسيطرة على الأمراض

أسفر تفشي مرض الكوليرا في نيجيريا عن مقتل 2404 أشخاص منذ بداية شهر يناير، حسب ما ذكر المركز النيجيري للسيطرة على الأمراض.

وقال المركز في بيان له أمس إنه سجل 23 وفاة جديدة لها علاقة بمرض الكوليرا بجميع أنحاء البلاد بين الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر، مشيراً إلى أن البلاد سجلت خلال هذه الفترة 1182 حالة جديدة مشتبه بها.

وأوضحت وكالة الصحة العامة في نيجيريا أن إجمالي 72910 حالات مشتبه بها سجلت في 27 ولاية، وكذلك في العاصمة الفيدرالية منذ تفشي المرض.

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نيجيريا.. ارتفاع حصيلة وفيات تفشي مرض الكوليرا إلى 2404 أشخاص
سبق

أسفر تفشي مرض الكوليرا في نيجيريا عن مقتل 2404 أشخاص منذ بداية شهر يناير، حسب ما ذكر المركز النيجيري للسيطرة على الأمراض.

وقال المركز في بيان له أمس إنه سجل 23 وفاة جديدة لها علاقة بمرض الكوليرا بجميع أنحاء البلاد بين الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر، مشيراً إلى أن البلاد سجلت خلال هذه الفترة 1182 حالة جديدة مشتبه بها.

وأوضحت وكالة الصحة العامة في نيجيريا أن إجمالي 72910 حالات مشتبه بها سجلت في 27 ولاية، وكذلك في العاصمة الفيدرالية منذ تفشي المرض.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
02:55 PM

نيجيريا.. ارتفاع حصيلة وفيات تفشي مرض الكوليرا إلى 2404 أشخاص

حسب ما ذكر المركز النيجيري للسيطرة على الأمراض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أسفر تفشي مرض الكوليرا في نيجيريا عن مقتل 2404 أشخاص منذ بداية شهر يناير، حسب ما ذكر المركز النيجيري للسيطرة على الأمراض.

وقال المركز في بيان له أمس إنه سجل 23 وفاة جديدة لها علاقة بمرض الكوليرا بجميع أنحاء البلاد بين الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر، مشيراً إلى أن البلاد سجلت خلال هذه الفترة 1182 حالة جديدة مشتبه بها.

وأوضحت وكالة الصحة العامة في نيجيريا أن إجمالي 72910 حالات مشتبه بها سجلت في 27 ولاية، وكذلك في العاصمة الفيدرالية منذ تفشي المرض.

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