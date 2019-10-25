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الأمين العام للأمم المتحدة يدين الانقلاب العسكري في السودان

طالب باحترام كامل للوثيقة الدستورية

‬انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الانقلاب العسكري في السودان، وطالب باحترام الوثيقة الدستورية للبلاد.

وقال "غوتيريش" في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أدين الانقلاب العسكري الجاري في السودان. يجب الإفراج فوراً عن رئيس الوزراء حمدوك، وجميع المسؤولين الآخرين. يجب أن يكون هناك احترام كامل للميثاق الدستوري لحماية الانتقال السياسي الذي جرى تحقيقه بصعوبه. الأمم المتحدة سوف تواصل وقوفها بجانب الشعب السوداني".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأمين العام للأمم المتحدة يدين الانقلاب العسكري في السودان
سبق

‬انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الانقلاب العسكري في السودان، وطالب باحترام الوثيقة الدستورية للبلاد.

وقال "غوتيريش" في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أدين الانقلاب العسكري الجاري في السودان. يجب الإفراج فوراً عن رئيس الوزراء حمدوك، وجميع المسؤولين الآخرين. يجب أن يكون هناك احترام كامل للميثاق الدستوري لحماية الانتقال السياسي الذي جرى تحقيقه بصعوبه. الأمم المتحدة سوف تواصل وقوفها بجانب الشعب السوداني".

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
05:10 PM

الأمين العام للأمم المتحدة يدين الانقلاب العسكري في السودان

طالب باحترام كامل للوثيقة الدستورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الانقلاب العسكري في السودان، وطالب باحترام الوثيقة الدستورية للبلاد.

وقال "غوتيريش" في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أدين الانقلاب العسكري الجاري في السودان. يجب الإفراج فوراً عن رئيس الوزراء حمدوك، وجميع المسؤولين الآخرين. يجب أن يكون هناك احترام كامل للميثاق الدستوري لحماية الانتقال السياسي الذي جرى تحقيقه بصعوبه. الأمم المتحدة سوف تواصل وقوفها بجانب الشعب السوداني".

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