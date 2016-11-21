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لبحث تطوير التعاون الثنائي في المجال الرياضي.. نائب وزير الرياضة يلتقي السفير الكوسوفي

استقبل نائب وزير الرياضة بدر بن عبد الرحمن القاضي في مكتبه اليوم بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، سفير جمهورية كوسوفا لدى المملكة لولزيم مييكو.

وبحث "القاضي" خلال اللقاء تطوير مجالات التعاون الثنائي في القطاع الرياضي، والعديد من الموضوعات التي تخدم تطور الرياضة لدى الجانبين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لبحث تطوير التعاون الثنائي في المجال الرياضي.. نائب وزير الرياضة يلتقي السفير الكوسوفي
سبق

استقبل نائب وزير الرياضة بدر بن عبد الرحمن القاضي في مكتبه اليوم بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، سفير جمهورية كوسوفا لدى المملكة لولزيم مييكو.

وبحث "القاضي" خلال اللقاء تطوير مجالات التعاون الثنائي في القطاع الرياضي، والعديد من الموضوعات التي تخدم تطور الرياضة لدى الجانبين.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
06:49 PM

لبحث تطوير التعاون الثنائي في المجال الرياضي.. نائب وزير الرياضة يلتقي السفير الكوسوفي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل نائب وزير الرياضة بدر بن عبد الرحمن القاضي في مكتبه اليوم بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، سفير جمهورية كوسوفا لدى المملكة لولزيم مييكو.

وبحث "القاضي" خلال اللقاء تطوير مجالات التعاون الثنائي في القطاع الرياضي، والعديد من الموضوعات التي تخدم تطور الرياضة لدى الجانبين.

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