النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" و"مدني مكة" تنبّهان من سحب ممطرة على أضم والعرضيات وميسان

وسط دعوات إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظات: أضم، والعرضيات، وميسان، بمنطقة مكة المكرّمة، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.

الأرصاد حالة الطقس مكة المكرمة الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" و"مدني مكة" تنبّهان من سحب ممطرة على أضم والعرضيات وميسان
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظات: أضم، والعرضيات، وميسان، بمنطقة مكة المكرّمة، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
01:06 PM

"الأرصاد" و"مدني مكة" تنبّهان من سحب ممطرة على أضم والعرضيات وميسان

وسط دعوات إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
1,758

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظات: أضم، والعرضيات، وميسان، بمنطقة مكة المكرّمة، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,453
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,126
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,058
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,569

كاريكاتير

دموع الغدر

المقالات

مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة