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"الصحة": تسجيل 1079 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1214 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 20 يونيو 2021، تسجيل 1079 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 474191 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1214 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 455618 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7677 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10896 والحالات الحرجة 1516 حالة.

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"الصحة": تسجيل 1079 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1214 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 20 يونيو 2021، تسجيل 1079 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 474191 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1214 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 455618 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7677 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10896 والحالات الحرجة 1516 حالة.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
03:38 PM

"الصحة": تسجيل 1079 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1214 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
12
10,917

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 20 يونيو 2021، تسجيل 1079 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 474191 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1214 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 455618 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7677 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10896 والحالات الحرجة 1516 حالة.

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