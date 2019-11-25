النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كف منتظر لأيدي المتورطين .. تحقيقات في مشروعات بلدية "مليونية وهمية" بجازان

المقاولون يرتبطون بالقضية التي تستند إلى بلاغ مواطن .. أحدهم تكررت عليه الترسية

تحقق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمنطقة جازان، في معلومات عن وقوع فساد بإحدى بلديات المنطقة، وتمثل ذلك في صرف مبالغ كبيرة على مشاريع غير موجودة على الواقع وتسليم المبالغ للمقاولين.

وطالبت الهيئة بتطبيق الأنظمة ضد من يثبت فساده وتورطه في القضية، وينتظر كف يد عدد من المتورطين في القضية الجديدة عن العمل حتى نهاية التحقيقات.

وكشفت مصادر لـ"سبق"، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كشفت عن صرف مبالغ مالية كبيرة تتجاوز 3 ملايين ريال سعودي في موقع واحد تم تسليمه لمقاولين اثنين بمبالغ متفاوتة لإنجاز العمل نفسه، بينما اتضح عدم استحقاق المبلغ نظراً لصغر الموقع، وتبين أن هناك مشاريع أخرى ثبت عدم وجودها على الإطلاق وتم صرف قيمة تلك المشاريع للمقاولين، وخلال التحقيقات أفاد مسؤول بالبلدية عن أحد المشاريع بأنه تم نقله لقرية أخرى إلا أن التحقيقات كشفت زيف ذلك لوجود مقاول مكلّف بالعمل على المشروع الآخر.

وأشارت إلى أن التحقيق الذي كشف الملابسات استند إلى بلاغ من أحد المواطنين اتهم فيه رئيس البلدية، بالتورط في تلك العمليات مما دعا "نزاهة" إلى التحقيق وكشفت عدم وجود تلك المشاريع على أرض الواقع إطلاقاً وأحالت القضية إلى الجهات الأمنية قبل أيام موثقةً بالإثباتات اللازمة.

ووفقًاً لمصادر "سبق"، فإن المشاريع التي لم تجدها "نزاهة" على أرض الواقع ارتبط الكثير منها بمقاولين اثنين وكان أولهما لديه مؤسسة بها ١٠ عمال فقط، والأخرى كانت قد تسلّمت مشروع مقاولات بينما لا يوجد لديها سوى عاملين في مجال "الغاز"، فيما تعددت أسماء المقاولين المرتبطين بالقضية ومجملهم خمسة ومجمل عمالتهم 25 عاملاً فقط!

جازان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كف منتظر لأيدي المتورطين .. تحقيقات في مشروعات بلدية "مليونية وهمية" بجازان
سبق

تحقق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمنطقة جازان، في معلومات عن وقوع فساد بإحدى بلديات المنطقة، وتمثل ذلك في صرف مبالغ كبيرة على مشاريع غير موجودة على الواقع وتسليم المبالغ للمقاولين.

وطالبت الهيئة بتطبيق الأنظمة ضد من يثبت فساده وتورطه في القضية، وينتظر كف يد عدد من المتورطين في القضية الجديدة عن العمل حتى نهاية التحقيقات.

وكشفت مصادر لـ"سبق"، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كشفت عن صرف مبالغ مالية كبيرة تتجاوز 3 ملايين ريال سعودي في موقع واحد تم تسليمه لمقاولين اثنين بمبالغ متفاوتة لإنجاز العمل نفسه، بينما اتضح عدم استحقاق المبلغ نظراً لصغر الموقع، وتبين أن هناك مشاريع أخرى ثبت عدم وجودها على الإطلاق وتم صرف قيمة تلك المشاريع للمقاولين، وخلال التحقيقات أفاد مسؤول بالبلدية عن أحد المشاريع بأنه تم نقله لقرية أخرى إلا أن التحقيقات كشفت زيف ذلك لوجود مقاول مكلّف بالعمل على المشروع الآخر.

وأشارت إلى أن التحقيق الذي كشف الملابسات استند إلى بلاغ من أحد المواطنين اتهم فيه رئيس البلدية، بالتورط في تلك العمليات مما دعا "نزاهة" إلى التحقيق وكشفت عدم وجود تلك المشاريع على أرض الواقع إطلاقاً وأحالت القضية إلى الجهات الأمنية قبل أيام موثقةً بالإثباتات اللازمة.

ووفقًاً لمصادر "سبق"، فإن المشاريع التي لم تجدها "نزاهة" على أرض الواقع ارتبط الكثير منها بمقاولين اثنين وكان أولهما لديه مؤسسة بها ١٠ عمال فقط، والأخرى كانت قد تسلّمت مشروع مقاولات بينما لا يوجد لديها سوى عاملين في مجال "الغاز"، فيما تعددت أسماء المقاولين المرتبطين بالقضية ومجملهم خمسة ومجمل عمالتهم 25 عاملاً فقط!

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
09:49 AM

كف منتظر لأيدي المتورطين .. تحقيقات في مشروعات بلدية "مليونية وهمية" بجازان

المقاولون يرتبطون بالقضية التي تستند إلى بلاغ مواطن .. أحدهم تكررت عليه الترسية

A A A
محمد المواسي - جازان
1
5,573

تحقق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمنطقة جازان، في معلومات عن وقوع فساد بإحدى بلديات المنطقة، وتمثل ذلك في صرف مبالغ كبيرة على مشاريع غير موجودة على الواقع وتسليم المبالغ للمقاولين.

وطالبت الهيئة بتطبيق الأنظمة ضد من يثبت فساده وتورطه في القضية، وينتظر كف يد عدد من المتورطين في القضية الجديدة عن العمل حتى نهاية التحقيقات.

وكشفت مصادر لـ"سبق"، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كشفت عن صرف مبالغ مالية كبيرة تتجاوز 3 ملايين ريال سعودي في موقع واحد تم تسليمه لمقاولين اثنين بمبالغ متفاوتة لإنجاز العمل نفسه، بينما اتضح عدم استحقاق المبلغ نظراً لصغر الموقع، وتبين أن هناك مشاريع أخرى ثبت عدم وجودها على الإطلاق وتم صرف قيمة تلك المشاريع للمقاولين، وخلال التحقيقات أفاد مسؤول بالبلدية عن أحد المشاريع بأنه تم نقله لقرية أخرى إلا أن التحقيقات كشفت زيف ذلك لوجود مقاول مكلّف بالعمل على المشروع الآخر.

وأشارت إلى أن التحقيق الذي كشف الملابسات استند إلى بلاغ من أحد المواطنين اتهم فيه رئيس البلدية، بالتورط في تلك العمليات مما دعا "نزاهة" إلى التحقيق وكشفت عدم وجود تلك المشاريع على أرض الواقع إطلاقاً وأحالت القضية إلى الجهات الأمنية قبل أيام موثقةً بالإثباتات اللازمة.

ووفقًاً لمصادر "سبق"، فإن المشاريع التي لم تجدها "نزاهة" على أرض الواقع ارتبط الكثير منها بمقاولين اثنين وكان أولهما لديه مؤسسة بها ١٠ عمال فقط، والأخرى كانت قد تسلّمت مشروع مقاولات بينما لا يوجد لديها سوى عاملين في مجال "الغاز"، فيما تعددت أسماء المقاولين المرتبطين بالقضية ومجملهم خمسة ومجمل عمالتهم 25 عاملاً فقط!

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,990
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,592
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,955
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,303

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة