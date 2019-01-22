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"الأرصاد" ينبِّه 6 مناطق: رياح وعوالق ترابية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء السبت

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض والباحة ونجران ومكة المكرمة وعسير والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ16.00 من مساء السبت. وتشهد الأفلاج والسليل وليلى ووادي الدواسر عوالق ترابية حتى العاشرة صباحًا.

ونبه المركز منطقة الباحة استمرار عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة نجران عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرخير وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح السبت.

ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد استمرار عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح السبت. وتشهد المنطقة ضبابًا على أبها واحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب حتى الثامنة صباحًا.

وتشهد مكة المكرمة أيضًا استمرار عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والسيل الكبير والشفا والهدا والعرضيات والطائف وقيا وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح السبت.

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والظهران والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح السبت.

حالة الطقس الأرصاد المركز الوطني للأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" ينبِّه 6 مناطق: رياح وعوالق ترابية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض والباحة ونجران ومكة المكرمة وعسير والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ16.00 من مساء السبت. وتشهد الأفلاج والسليل وليلى ووادي الدواسر عوالق ترابية حتى العاشرة صباحًا.

ونبه المركز منطقة الباحة استمرار عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة نجران عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرخير وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح السبت.

ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد استمرار عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح السبت. وتشهد المنطقة ضبابًا على أبها واحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب حتى الثامنة صباحًا.

وتشهد مكة المكرمة أيضًا استمرار عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والسيل الكبير والشفا والهدا والعرضيات والطائف وقيا وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح السبت.

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والظهران والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح السبت.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
01:50 AM

"الأرصاد" ينبِّه 6 مناطق: رياح وعوالق ترابية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء السبت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض والباحة ونجران ومكة المكرمة وعسير والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ16.00 من مساء السبت. وتشهد الأفلاج والسليل وليلى ووادي الدواسر عوالق ترابية حتى العاشرة صباحًا.

ونبه المركز منطقة الباحة استمرار عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة نجران عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرخير وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح السبت.

ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد استمرار عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح السبت. وتشهد المنطقة ضبابًا على أبها واحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب حتى الثامنة صباحًا.

وتشهد مكة المكرمة أيضًا استمرار عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والسيل الكبير والشفا والهدا والعرضيات والطائف وقيا وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح السبت.

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والظهران والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح السبت.

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