الاتحاد يسقط الوحدة بثنائية .. ويعود لمربع الكبار

نجح الاتحاد في الصعود للمركز الرابع ( 12 نقطة ) في ترتيب جدول مسابقة الدوري عقب الفوز على شقيقه الوحدة ( المركز الـ 14 - 6 نقاط ) في الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وتغلب الاتحاد على الوحدة بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة .

جاءت الأهداف عن طريق غاري رودريغز في الدقيقة 28 ورومارينهو في الدقيقة 84 من ركلة جزاء ، قبل أن يقلص محترف الوحدة "ديمتري" النتيجة بهدف لصالح فريقه في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.