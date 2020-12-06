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الاتحاد يسقط الوحدة بثنائية .. ويعود لمربع الكبار

نجح الاتحاد في الصعود للمركز الرابع ( 12 نقطة ) في ترتيب جدول مسابقة الدوري عقب الفوز على شقيقه الوحدة ( المركز الـ 14 - 6 نقاط ) في الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وتغلب الاتحاد على الوحدة بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة .

جاءت الأهداف عن طريق غاري رودريغز في الدقيقة 28 ورومارينهو في الدقيقة 84 من ركلة جزاء ، قبل أن يقلص محترف الوحدة "ديمتري" النتيجة بهدف لصالح فريقه في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

الاتحاد الوحدة الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يسقط الوحدة بثنائية .. ويعود لمربع الكبار
سبق

نجح الاتحاد في الصعود للمركز الرابع ( 12 نقطة ) في ترتيب جدول مسابقة الدوري عقب الفوز على شقيقه الوحدة ( المركز الـ 14 - 6 نقاط ) في الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وتغلب الاتحاد على الوحدة بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة .

جاءت الأهداف عن طريق غاري رودريغز في الدقيقة 28 ورومارينهو في الدقيقة 84 من ركلة جزاء ، قبل أن يقلص محترف الوحدة "ديمتري" النتيجة بهدف لصالح فريقه في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
10:05 PM
اخر تعديل
07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
12:30 AM

الاتحاد يسقط الوحدة بثنائية .. ويعود لمربع الكبار

A A A
محمد السيّد - الرياض
7
1,812

نجح الاتحاد في الصعود للمركز الرابع ( 12 نقطة ) في ترتيب جدول مسابقة الدوري عقب الفوز على شقيقه الوحدة ( المركز الـ 14 - 6 نقاط ) في الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وتغلب الاتحاد على الوحدة بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة .

جاءت الأهداف عن طريق غاري رودريغز في الدقيقة 28 ورومارينهو في الدقيقة 84 من ركلة جزاء ، قبل أن يقلص محترف الوحدة "ديمتري" النتيجة بهدف لصالح فريقه في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

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