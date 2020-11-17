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يرافقه المحافظ.. "الفيصل" يقف على آخر تجهيزات موسم الدرعية

قام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بجولة، اليوم الأحد، لموقع فعاليات موسم الدرعية (كن جزءًا من التاريخ)، ووقف على آخر التجهيزات قبل الانطلاق يرافقه محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن.

الجدير بالذكر أن موسم الدرعية سيكون حدثًا تاريخيًّا ورياضيًّا وثقافيًّا على المستوى العالمي، والذي سينطلق يوم 22 من الشهر الجاري (نوفمبر).

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة موسم الدرعية كن جزءًا من التاريخ

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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يرافقه المحافظ.. "الفيصل" يقف على آخر تجهيزات موسم الدرعية
سبق

قام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بجولة، اليوم الأحد، لموقع فعاليات موسم الدرعية (كن جزءًا من التاريخ)، ووقف على آخر التجهيزات قبل الانطلاق يرافقه محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن.

الجدير بالذكر أن موسم الدرعية سيكون حدثًا تاريخيًّا ورياضيًّا وثقافيًّا على المستوى العالمي، والذي سينطلق يوم 22 من الشهر الجاري (نوفمبر).

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
08:46 PM

يرافقه المحافظ.. "الفيصل" يقف على آخر تجهيزات موسم الدرعية

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أحمد سرور - الرياض
0
2,798

قام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بجولة، اليوم الأحد، لموقع فعاليات موسم الدرعية (كن جزءًا من التاريخ)، ووقف على آخر التجهيزات قبل الانطلاق يرافقه محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن.

الجدير بالذكر أن موسم الدرعية سيكون حدثًا تاريخيًّا ورياضيًّا وثقافيًّا على المستوى العالمي، والذي سينطلق يوم 22 من الشهر الجاري (نوفمبر).

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