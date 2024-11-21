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موجة ضباب تجتاح أجواء بلقرن ومعاناة في تنقّل الطلاب

يصاحبها تدنٍّ في درجـات الحـرارة إذ لامسـت 12 درجة

اجتاحت، اليوم الخميس، موجة ضباب كثيف، معظمَ المراكز التابعة لمحافظة بلقرن؛ وخصوصًا الجنوبية منها؛ مما تسبب في تدني الرؤية الأفقية.

وصاحَبَ موجة الضباب تدنٍّ في درجات الحرارة إذ لامست 12 درجة.

ويعاني الطلاب والطالبات من التنقل في فترة الضباب؛ مما يشكّل خطرًا على حياتهم وحياة الآخرين.

ضباب بلقرن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موجة ضباب تجتاح أجواء بلقرن ومعاناة في تنقّل الطلاب
سبق

اجتاحت، اليوم الخميس، موجة ضباب كثيف، معظمَ المراكز التابعة لمحافظة بلقرن؛ وخصوصًا الجنوبية منها؛ مما تسبب في تدني الرؤية الأفقية.

وصاحَبَ موجة الضباب تدنٍّ في درجات الحرارة إذ لامست 12 درجة.

ويعاني الطلاب والطالبات من التنقل في فترة الضباب؛ مما يشكّل خطرًا على حياتهم وحياة الآخرين.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
09:20 AM

موجة ضباب تجتاح أجواء بلقرن ومعاناة في تنقّل الطلاب

يصاحبها تدنٍّ في درجـات الحـرارة إذ لامسـت 12 درجة

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سويد الحارثي - بلقرن
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اجتاحت، اليوم الخميس، موجة ضباب كثيف، معظمَ المراكز التابعة لمحافظة بلقرن؛ وخصوصًا الجنوبية منها؛ مما تسبب في تدني الرؤية الأفقية.

وصاحَبَ موجة الضباب تدنٍّ في درجات الحرارة إذ لامست 12 درجة.

ويعاني الطلاب والطالبات من التنقل في فترة الضباب؛ مما يشكّل خطرًا على حياتهم وحياة الآخرين.

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