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استجابةً لمبادرة ولي العهد.. شركة لـ"الذكاء الاصطناعي" بـ"غرفة الخرج"

نواتها مليون وضمن مبادرات نوعية.. و"الدفين": بحث سبل دعم القطاعات المهتمة

دشّنت غرفة الخرج، مجلساً للذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية؛ استجابة لمبادرة ولي العهد -حفظه الله- وتزامناً مع انطلاق القمة العالمية التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بمشاركة أكثر من 200 خبير وصانع قرار.

وأطلق أعضاء المجلس فور تدشينه عدداً من المبادرات النوعية والتي من ضمنها تأسيس شركة تختص في هذا المجال بمبلغ مليون ريال مساهمة من الدكتور عبدالرحمن المقرن كنواة وبذرة لها.

ومن جانبه، بيّن رئيس مجلس غرفة الخرج عماش بن الدفين، أن مجلس الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية سيتركز على التواصل مع القطاعات المهتمة بالذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية وبحث سبل دعمها؛ لأنها سوف تكون مستقبل المملكة في رؤية ٢٠٣٠ م.

وأضاف: سيكون لمجلس إدارة "غرفة الخرج" الدعم القوي فيما يكون فيه الجانب التوعوي والتثقيفي من خلال دعم إقامة الندوات والمؤتمرات وتبادل الآراء والمقترحات وتثقيف قطاع الأعمال بأهمية البيانات والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، وكذلك التعاون المستمر بين الغرفة والجهات الحكومية بصفة عامة والمشاركة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة للقطاع وضمان نموه المستمر وتحقيق أهداف الدولة.

غرفة الخرج

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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استجابةً لمبادرة ولي العهد.. شركة لـ"الذكاء الاصطناعي" بـ"غرفة الخرج"
سبق

دشّنت غرفة الخرج، مجلساً للذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية؛ استجابة لمبادرة ولي العهد -حفظه الله- وتزامناً مع انطلاق القمة العالمية التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بمشاركة أكثر من 200 خبير وصانع قرار.

وأطلق أعضاء المجلس فور تدشينه عدداً من المبادرات النوعية والتي من ضمنها تأسيس شركة تختص في هذا المجال بمبلغ مليون ريال مساهمة من الدكتور عبدالرحمن المقرن كنواة وبذرة لها.

ومن جانبه، بيّن رئيس مجلس غرفة الخرج عماش بن الدفين، أن مجلس الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية سيتركز على التواصل مع القطاعات المهتمة بالذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية وبحث سبل دعمها؛ لأنها سوف تكون مستقبل المملكة في رؤية ٢٠٣٠ م.

وأضاف: سيكون لمجلس إدارة "غرفة الخرج" الدعم القوي فيما يكون فيه الجانب التوعوي والتثقيفي من خلال دعم إقامة الندوات والمؤتمرات وتبادل الآراء والمقترحات وتثقيف قطاع الأعمال بأهمية البيانات والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، وكذلك التعاون المستمر بين الغرفة والجهات الحكومية بصفة عامة والمشاركة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة للقطاع وضمان نموه المستمر وتحقيق أهداف الدولة.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
12:44 PM

استجابةً لمبادرة ولي العهد.. شركة لـ"الذكاء الاصطناعي" بـ"غرفة الخرج"

نواتها مليون وضمن مبادرات نوعية.. و"الدفين": بحث سبل دعم القطاعات المهتمة

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عبدالسلام العنزي - الخرج
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دشّنت غرفة الخرج، مجلساً للذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية؛ استجابة لمبادرة ولي العهد -حفظه الله- وتزامناً مع انطلاق القمة العالمية التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بمشاركة أكثر من 200 خبير وصانع قرار.

وأطلق أعضاء المجلس فور تدشينه عدداً من المبادرات النوعية والتي من ضمنها تأسيس شركة تختص في هذا المجال بمبلغ مليون ريال مساهمة من الدكتور عبدالرحمن المقرن كنواة وبذرة لها.

ومن جانبه، بيّن رئيس مجلس غرفة الخرج عماش بن الدفين، أن مجلس الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية سيتركز على التواصل مع القطاعات المهتمة بالذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية وبحث سبل دعمها؛ لأنها سوف تكون مستقبل المملكة في رؤية ٢٠٣٠ م.

وأضاف: سيكون لمجلس إدارة "غرفة الخرج" الدعم القوي فيما يكون فيه الجانب التوعوي والتثقيفي من خلال دعم إقامة الندوات والمؤتمرات وتبادل الآراء والمقترحات وتثقيف قطاع الأعمال بأهمية البيانات والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، وكذلك التعاون المستمر بين الغرفة والجهات الحكومية بصفة عامة والمشاركة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة للقطاع وضمان نموه المستمر وتحقيق أهداف الدولة.

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