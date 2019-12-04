مكة المكرمة.. إنهاء معاناة شاب من إصابة بقاع الجمجمة
أجري له عمل جراحي تَكلل بالنجاح وخرج من المستشفى
تعامل فريق طبي بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى النور التخصصي بالعاصمة المقدسة، بنجاح مع حالة شاب تَعَرّض لإصابة في قاع الجمجمة؛ حيث تَبَيّن بعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة، وجود إصابة بمحاذاة قاع الجمجمة.
وأجريت للمصاب عملية جراحية كُللت بالنجاح بفضل الله، وتم خروجه من المستشفى بعد ملاحظته وتحسن حالته الصحية دون أي مضاعفات ولله الحمد.
مكة المكرمة.. إنهاء معاناة شاب من إصابة بقاع الجمجمة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2019-12-04
تعامل فريق طبي بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى النور التخصصي بالعاصمة المقدسة، بنجاح مع حالة شاب تَعَرّض لإصابة في قاع الجمجمة؛ حيث تَبَيّن بعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة، وجود إصابة بمحاذاة قاع الجمجمة.
وأجريت للمصاب عملية جراحية كُللت بالنجاح بفضل الله، وتم خروجه من المستشفى بعد ملاحظته وتحسن حالته الصحية دون أي مضاعفات ولله الحمد.
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
12:12 PM
مكة المكرمة.. إنهاء معاناة شاب من إصابة بقاع الجمجمة
تعامل فريق طبي بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى النور التخصصي بالعاصمة المقدسة، بنجاح مع حالة شاب تَعَرّض لإصابة في قاع الجمجمة؛ حيث تَبَيّن بعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة، وجود إصابة بمحاذاة قاع الجمجمة.
وأجريت للمصاب عملية جراحية كُللت بالنجاح بفضل الله، وتم خروجه من المستشفى بعد ملاحظته وتحسن حالته الصحية دون أي مضاعفات ولله الحمد.