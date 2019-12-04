النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة المكرمة.. إنهاء معاناة شاب من إصابة بقاع الجمجمة

أجري له عمل جراحي تَكلل بالنجاح وخرج من المستشفى

تعامل فريق طبي بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى النور التخصصي بالعاصمة المقدسة، بنجاح مع حالة شاب تَعَرّض لإصابة في قاع الجمجمة؛ حيث تَبَيّن بعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة، وجود إصابة بمحاذاة قاع الجمجمة.

وأجريت للمصاب عملية جراحية كُللت بالنجاح بفضل الله، وتم خروجه من المستشفى بعد ملاحظته وتحسن حالته الصحية دون أي مضاعفات ولله الحمد.

فريق طبي مستشفى النور التخصصي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة المكرمة.. إنهاء معاناة شاب من إصابة بقاع الجمجمة
سبق

تعامل فريق طبي بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى النور التخصصي بالعاصمة المقدسة، بنجاح مع حالة شاب تَعَرّض لإصابة في قاع الجمجمة؛ حيث تَبَيّن بعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة، وجود إصابة بمحاذاة قاع الجمجمة.

وأجريت للمصاب عملية جراحية كُللت بالنجاح بفضل الله، وتم خروجه من المستشفى بعد ملاحظته وتحسن حالته الصحية دون أي مضاعفات ولله الحمد.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
12:12 PM

مكة المكرمة.. إنهاء معاناة شاب من إصابة بقاع الجمجمة

أجري له عمل جراحي تَكلل بالنجاح وخرج من المستشفى

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
1,740

تعامل فريق طبي بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى النور التخصصي بالعاصمة المقدسة، بنجاح مع حالة شاب تَعَرّض لإصابة في قاع الجمجمة؛ حيث تَبَيّن بعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة، وجود إصابة بمحاذاة قاع الجمجمة.

وأجريت للمصاب عملية جراحية كُللت بالنجاح بفضل الله، وتم خروجه من المستشفى بعد ملاحظته وتحسن حالته الصحية دون أي مضاعفات ولله الحمد.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,565
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,891
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,228
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,627

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني
مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة