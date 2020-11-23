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جبهة تيغراي تدمر مطار مدينة سياحية لعرقلة تقدم الجيش الإثيوبي

تضم موقعاً مدرجاً على لائحة التراث العالمي

ذكرت وسائل إعلام تابعة للدولة، اليوم (الاثنين)، أن قوات جبهة تحرير تيغراي الشعبية الإثيوبية دمرت مطارًا في بلدة أكسوم القديمة؛ لتعرقل تقدم القوات الفيدرالية.

وبينت قناة فانا الإذاعية، أن قوات جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي، دمرت المطار في أكسوم الواقعة شمال غرب ميكيلي، وهي منطقة جذب سياحي شهيرة وموقع للتراث العالمي لليونسكو.

من جهته، اعتبر زعيم جبهة تحرير تيغراي ديبريتسيون جبريمايكل، أن التهديد الحكومي كان غطاءً للقوات الفيدرالية لإعادة تجميع صفوفها، بعد ما وصفه بالهزائم على ثلاث جبهات، وفقاً لـ"رويترز".

وقتل المئات وربما الآلاف في القتال والضربات الجوية، التي اندلعت في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) وأرسلت نحو 40 ألف لاجئ إلى السودان المجاور.

الرئيسية/ أخبار العالم

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جبهة تيغراي تدمر مطار مدينة سياحية لعرقلة تقدم الجيش الإثيوبي
سبق

ذكرت وسائل إعلام تابعة للدولة، اليوم (الاثنين)، أن قوات جبهة تحرير تيغراي الشعبية الإثيوبية دمرت مطارًا في بلدة أكسوم القديمة؛ لتعرقل تقدم القوات الفيدرالية.

وبينت قناة فانا الإذاعية، أن قوات جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي، دمرت المطار في أكسوم الواقعة شمال غرب ميكيلي، وهي منطقة جذب سياحي شهيرة وموقع للتراث العالمي لليونسكو.

من جهته، اعتبر زعيم جبهة تحرير تيغراي ديبريتسيون جبريمايكل، أن التهديد الحكومي كان غطاءً للقوات الفيدرالية لإعادة تجميع صفوفها، بعد ما وصفه بالهزائم على ثلاث جبهات، وفقاً لـ"رويترز".

وقتل المئات وربما الآلاف في القتال والضربات الجوية، التي اندلعت في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) وأرسلت نحو 40 ألف لاجئ إلى السودان المجاور.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
02:14 PM

جبهة تيغراي تدمر مطار مدينة سياحية لعرقلة تقدم الجيش الإثيوبي

تضم موقعاً مدرجاً على لائحة التراث العالمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وسائل إعلام تابعة للدولة، اليوم (الاثنين)، أن قوات جبهة تحرير تيغراي الشعبية الإثيوبية دمرت مطارًا في بلدة أكسوم القديمة؛ لتعرقل تقدم القوات الفيدرالية.

وبينت قناة فانا الإذاعية، أن قوات جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي، دمرت المطار في أكسوم الواقعة شمال غرب ميكيلي، وهي منطقة جذب سياحي شهيرة وموقع للتراث العالمي لليونسكو.

من جهته، اعتبر زعيم جبهة تحرير تيغراي ديبريتسيون جبريمايكل، أن التهديد الحكومي كان غطاءً للقوات الفيدرالية لإعادة تجميع صفوفها، بعد ما وصفه بالهزائم على ثلاث جبهات، وفقاً لـ"رويترز".

وقتل المئات وربما الآلاف في القتال والضربات الجوية، التي اندلعت في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) وأرسلت نحو 40 ألف لاجئ إلى السودان المجاور.

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