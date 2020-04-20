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"مدني نجران" يدعو للحذر أثناء هطول الأمطار وجريان السيول

بعد تقارير الأرصاد التي تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة

أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، بالمواطنين والمقيمين، التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، وتوخي الحيطة والحذر؛ في ظل تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة.

ودعت المديرية إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، والبقاء في المنزل قدر الإمكان في حالة الأمطار الشديدة، والانتباه أثناء قيادة المركبات، ومراقبة الأطفال وعدم تعريضهم للمواقع الخطرة، والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي.

وأكد الجميع أهمية اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني: www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

مديرية الدفاع المدني نجران هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني نجران" يدعو للحذر أثناء هطول الأمطار وجريان السيول
سبق

أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، بالمواطنين والمقيمين، التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، وتوخي الحيطة والحذر؛ في ظل تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة.

ودعت المديرية إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، والبقاء في المنزل قدر الإمكان في حالة الأمطار الشديدة، والانتباه أثناء قيادة المركبات، ومراقبة الأطفال وعدم تعريضهم للمواقع الخطرة، والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي.

وأكد الجميع أهمية اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني: www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
01:18 PM

"مدني نجران" يدعو للحذر أثناء هطول الأمطار وجريان السيول

بعد تقارير الأرصاد التي تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، بالمواطنين والمقيمين، التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، وتوخي الحيطة والحذر؛ في ظل تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة.

ودعت المديرية إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، والبقاء في المنزل قدر الإمكان في حالة الأمطار الشديدة، والانتباه أثناء قيادة المركبات، ومراقبة الأطفال وعدم تعريضهم للمواقع الخطرة، والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي.

وأكد الجميع أهمية اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني: www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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