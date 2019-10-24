"عبدالعزيز بن فهد" يرأس اجتماع الفروسية ويدشن حملة التشجير وعملية التطوير

رأس الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية في المنطقة، بمكتبه بالإمارة اليوم اجتماع مجلس إدارة النادي، بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان وأعضاء المجلس.

‏وفي بداية الاجتماع، أكد نائب أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة النادي ضرورة العمل وفق خطط مدروسة للرفع من مستوى الميدان بما يتوافق مع المعايير المحلية والعالمية.

وناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ‏حيث وافق المجلس على تعيين المهندس محمد البراهيم مشرفاً عاماً على الميدان، وتعيين محمد العلي مديراً لإدارة الميدان، وبحث ‏ملف الاستثمار ورفع إيرادات النادي وتطوير الميدان والاستماع لبعض الأفكار.

‏وفي نهاية الاجتماع، أقرّ المجلس موعد انطلاق موسم سباقات هذا العام والتي ستنطلق في الخامس عشر من شهر ربيع الأول وإقرار ميزانية السباقات.

بعد ذلك توجه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية لميدان الفروسية بمدينة سكاكا، وكان ‏في استقباله لدى وصوله أمين منطقة الجوف عضو مجلس إدارة النادي بالمنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان وأعضاء مجلس الإدارة، حيث دشن الأمير عبدالعزيز حملة مبادرة تشجير ميدان الفروسية بالمنطقة بغرس أول شجرة سدر ضمن مبادرة "الجوف واحة خضراء" لانطلاقة عملية التطوير الشاملة للميدان.

واستمع نائب أمير منطقة الجوف من أمين المنطقة لشرح عن مراحل هذه المبادرة، التي سيتبعها غرس أكثر من 100 شتلة في الميدان سيساهم فيها المتطوعون وملاّك الخيل وبجهود أمانة المنطقة.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز عن شكره لأمانة المنطقة على هذه الجهود والقائمين على المبادرة.