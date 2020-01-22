"الحمدان" للمرتبة الثالثة عشرة ببلدية البديع

أصدر أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف؛ قرارًا بترقية رئيس بلدية البديع في الأفلاج، برمان بن سعود الحمدان، للمرتبة الثالثة عشرة.



ويُعد "الحمدان" من الكفاءات الإدارية التي تمتلك سجلًّا حافلًا بالإنجازات خلال عمله كرئيس لعدد من البلديات بالمنطقة.