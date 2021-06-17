الدفاعات الجوية تعترض مسيرة مفخخة أطلقتها الميلشيا الحوثية تجاه خميس مشيط
"التحالف" أكد إحباط كل محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين
أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا تجاه خميس مشيط.
وذكرت قوات التحالف أنه تم إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، واتخذت الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والاعيان المدنية من الهجمات العدائية.
الدفاعات الجوية تعترض مسيرة مفخخة أطلقتها الميلشيا الحوثية تجاه خميس مشيط
محمد المواسي
سبق
2021-06-17
أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا تجاه خميس مشيط.
وذكرت قوات التحالف أنه تم إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، واتخذت الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والاعيان المدنية من الهجمات العدائية.
17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
03:36 PM
اخر تعديل
18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
09:51 AM
الدفاعات الجوية تعترض مسيرة مفخخة أطلقتها الميلشيا الحوثية تجاه خميس مشيط
"التحالف" أكد إحباط كل محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين
أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا تجاه خميس مشيط.
وذكرت قوات التحالف أنه تم إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، واتخذت الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والاعيان المدنية من الهجمات العدائية.