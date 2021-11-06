النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البطحاء والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحرض وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت .

وتشهد مكة المكرمة ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القنفذة والليث وجدة وثول ورابغ والشعيبة والشفا والطائف والهدا وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الرايس وينبع وينبع النخل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت .

وتشهد منطقة جازان أيضاً ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البرك، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

حالة الطقس الأرصاد المركز الوطني للأرصاد ضباب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البطحاء والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحرض وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت .

وتشهد مكة المكرمة ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القنفذة والليث وجدة وثول ورابغ والشعيبة والشفا والطائف والهدا وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الرايس وينبع وينبع النخل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت .

وتشهد منطقة جازان أيضاً ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البرك، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
01:33 AM

"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر حتى الثامنة صباحًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,021

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البطحاء والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحرض وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت .

وتشهد مكة المكرمة ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القنفذة والليث وجدة وثول ورابغ والشعيبة والشفا والطائف والهدا وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الرايس وينبع وينبع النخل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت .

وتشهد منطقة جازان أيضاً ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البرك، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,118
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,979
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,091
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,165

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة