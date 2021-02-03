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"التويجري: الاحتفاء باليوم العالمي للأخوة الإنسانية فرصة لتعزيز التسامح

شدّد على ضرورة دعم المبادرات التي تشجع على التضامن والوحدة بين الأفراد

عدّ الأمين العام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، احتفاء دول العالم باليوم العالمي للأخوة الإنسانية في الرابع من فبراير 2021، فرصة لتعزيز التسامح ونبذ العنف وخطاب الكراهية والتعصب بأشكاله كافة.

وقال: هذا الاحتفاء يأتي في الوقت المناسب لنشر التوعية بأهمية تعزيز الحوار مع الآخر والانفتاح والتعاطف وإظهار الحب تجاه جميع البشر؛ ودعم المبادرات التي تشجع على التضامن والوحدة بين الأفراد بروح تتسم بالأخوة الإنسانية، كما في وقت يعاني العالم من مظاهر إرهاب متنوع في دول عدة، ويواجه جائحة كورونا التي تتطلب اتخاذ تدابير عالمية وجهود تقوم على السماحة والوحدة والتضامن؛ والتعاون متعدد الأطراف.

وأضاف: أي حراك لنشر قيمة التسامح لا بد أن يتضمن وضع الآليات اللازمة لإدانة ورفض أي سلوكيات عنصرية وتمييزية؛ ومنع ممارستها؛ وتهيئة الظروف المواتية لضمان سلامة الأشخاص والمجتمعات المتضررة من العنصرية؛ وتعزيز حقوق الجميع دون استثناء والعمل على حمايتها؛ والعمل على نشر قيم احترام الآخر والتعايش فيما بين أتباع الأديان والأعراق والمذاهب؛ وبناء جسور من المحبة والوئام الإنساني بين شعوب العالم.

يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت قرارا بالإجماع في دورتها الخامسة والسبعين باعتماد يوم 4 فبراير من كل عام موعداً للاحتفاء بـ "اليوم العالمي للأخوة الإنسانية"، ضمن مبادرة قدمتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.

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"التويجري: الاحتفاء باليوم العالمي للأخوة الإنسانية فرصة لتعزيز التسامح
سبق

عدّ الأمين العام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، احتفاء دول العالم باليوم العالمي للأخوة الإنسانية في الرابع من فبراير 2021، فرصة لتعزيز التسامح ونبذ العنف وخطاب الكراهية والتعصب بأشكاله كافة.

وقال: هذا الاحتفاء يأتي في الوقت المناسب لنشر التوعية بأهمية تعزيز الحوار مع الآخر والانفتاح والتعاطف وإظهار الحب تجاه جميع البشر؛ ودعم المبادرات التي تشجع على التضامن والوحدة بين الأفراد بروح تتسم بالأخوة الإنسانية، كما في وقت يعاني العالم من مظاهر إرهاب متنوع في دول عدة، ويواجه جائحة كورونا التي تتطلب اتخاذ تدابير عالمية وجهود تقوم على السماحة والوحدة والتضامن؛ والتعاون متعدد الأطراف.

وأضاف: أي حراك لنشر قيمة التسامح لا بد أن يتضمن وضع الآليات اللازمة لإدانة ورفض أي سلوكيات عنصرية وتمييزية؛ ومنع ممارستها؛ وتهيئة الظروف المواتية لضمان سلامة الأشخاص والمجتمعات المتضررة من العنصرية؛ وتعزيز حقوق الجميع دون استثناء والعمل على حمايتها؛ والعمل على نشر قيم احترام الآخر والتعايش فيما بين أتباع الأديان والأعراق والمذاهب؛ وبناء جسور من المحبة والوئام الإنساني بين شعوب العالم.

يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت قرارا بالإجماع في دورتها الخامسة والسبعين باعتماد يوم 4 فبراير من كل عام موعداً للاحتفاء بـ "اليوم العالمي للأخوة الإنسانية"، ضمن مبادرة قدمتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
04:48 PM

"التويجري: الاحتفاء باليوم العالمي للأخوة الإنسانية فرصة لتعزيز التسامح

شدّد على ضرورة دعم المبادرات التي تشجع على التضامن والوحدة بين الأفراد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عدّ الأمين العام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، احتفاء دول العالم باليوم العالمي للأخوة الإنسانية في الرابع من فبراير 2021، فرصة لتعزيز التسامح ونبذ العنف وخطاب الكراهية والتعصب بأشكاله كافة.

وقال: هذا الاحتفاء يأتي في الوقت المناسب لنشر التوعية بأهمية تعزيز الحوار مع الآخر والانفتاح والتعاطف وإظهار الحب تجاه جميع البشر؛ ودعم المبادرات التي تشجع على التضامن والوحدة بين الأفراد بروح تتسم بالأخوة الإنسانية، كما في وقت يعاني العالم من مظاهر إرهاب متنوع في دول عدة، ويواجه جائحة كورونا التي تتطلب اتخاذ تدابير عالمية وجهود تقوم على السماحة والوحدة والتضامن؛ والتعاون متعدد الأطراف.

وأضاف: أي حراك لنشر قيمة التسامح لا بد أن يتضمن وضع الآليات اللازمة لإدانة ورفض أي سلوكيات عنصرية وتمييزية؛ ومنع ممارستها؛ وتهيئة الظروف المواتية لضمان سلامة الأشخاص والمجتمعات المتضررة من العنصرية؛ وتعزيز حقوق الجميع دون استثناء والعمل على حمايتها؛ والعمل على نشر قيم احترام الآخر والتعايش فيما بين أتباع الأديان والأعراق والمذاهب؛ وبناء جسور من المحبة والوئام الإنساني بين شعوب العالم.

يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت قرارا بالإجماع في دورتها الخامسة والسبعين باعتماد يوم 4 فبراير من كل عام موعداً للاحتفاء بـ "اليوم العالمي للأخوة الإنسانية"، ضمن مبادرة قدمتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.

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