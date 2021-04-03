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السلطات الأردنية تعتقل رئيس الديوان الملكي السابق

مصدر أرجع سبب التوقيف إلى أسباب أمنية

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت أن قوات الأمن بعد متابعة أمنية حثيثة اعتقلت الشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله، وآخرين؛ وذلك لأسباب أمنية.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أن التحقيق في الموضوع جارٍ من دون إضافة المزيد من التفاصيل.

وسبق لباسم إبراهيم عوض الله أن شغل منصب رئيس الديوان الملكي.

الأردن

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السلطات الأردنية تعتقل رئيس الديوان الملكي السابق
سبق

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت أن قوات الأمن بعد متابعة أمنية حثيثة اعتقلت الشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله، وآخرين؛ وذلك لأسباب أمنية.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أن التحقيق في الموضوع جارٍ من دون إضافة المزيد من التفاصيل.

وسبق لباسم إبراهيم عوض الله أن شغل منصب رئيس الديوان الملكي.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
08:53 PM

السلطات الأردنية تعتقل رئيس الديوان الملكي السابق

مصدر أرجع سبب التوقيف إلى أسباب أمنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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34,023

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت أن قوات الأمن بعد متابعة أمنية حثيثة اعتقلت الشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله، وآخرين؛ وذلك لأسباب أمنية.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أن التحقيق في الموضوع جارٍ من دون إضافة المزيد من التفاصيل.

وسبق لباسم إبراهيم عوض الله أن شغل منصب رئيس الديوان الملكي.

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