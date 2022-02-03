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مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

تفجير زعيم "داعش" لنفسه أدى إلى تناثر أشلاء خارج المبنى

واشنطن حملت التنظيم مسؤولية سقوط مدنيين

أفاد مسؤولون أمريكيون، اليوم (الخميس)، بأن التفجير الناجم عن القنبلة التي فجرها زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو إبراهيم القرشي، عندما اقتربت منه القوات الأمريكية، كان من القوة بحيث أدى إلى تناثر أشلاء خارج المبنى وفي محيط المبنى.

وحمل المسؤولون التنظيم المسؤولية عن سقوط جميع الضحايا المدنيين، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، قال أحد كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إفادة للصحفيين بشأن المهمة: "إن جميع الضحايا في الموقع سقطوا نتيجة أفعال إرهابيي داعش داخل المنزل"، ورفض تقديم تقدير لعدد القتلى المدنيين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تفجير زعيم "داعش" لنفسه أدى إلى تناثر أشلاء خارج المبنى
سبق

أفاد مسؤولون أمريكيون، اليوم (الخميس)، بأن التفجير الناجم عن القنبلة التي فجرها زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو إبراهيم القرشي، عندما اقتربت منه القوات الأمريكية، كان من القوة بحيث أدى إلى تناثر أشلاء خارج المبنى وفي محيط المبنى.

وحمل المسؤولون التنظيم المسؤولية عن سقوط جميع الضحايا المدنيين، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، قال أحد كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إفادة للصحفيين بشأن المهمة: "إن جميع الضحايا في الموقع سقطوا نتيجة أفعال إرهابيي داعش داخل المنزل"، ورفض تقديم تقدير لعدد القتلى المدنيين.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
08:50 PM

تفجير زعيم "داعش" لنفسه أدى إلى تناثر أشلاء خارج المبنى

واشنطن حملت التنظيم مسؤولية سقوط مدنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد مسؤولون أمريكيون، اليوم (الخميس)، بأن التفجير الناجم عن القنبلة التي فجرها زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو إبراهيم القرشي، عندما اقتربت منه القوات الأمريكية، كان من القوة بحيث أدى إلى تناثر أشلاء خارج المبنى وفي محيط المبنى.

وحمل المسؤولون التنظيم المسؤولية عن سقوط جميع الضحايا المدنيين، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، قال أحد كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إفادة للصحفيين بشأن المهمة: "إن جميع الضحايا في الموقع سقطوا نتيجة أفعال إرهابيي داعش داخل المنزل"، ورفض تقديم تقدير لعدد القتلى المدنيين.

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