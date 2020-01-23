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بتوجيهات نائب أمير الرياض.. عقوبات صارمة لمقاول طرق وإلزامه بتعويض مواطن

بعد فيديو مسامير طريق العيينة

وجّه نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، فرع وزارة النقل بالرياض، بمحاسبة عاجلة لمقاول منفذ لأحد مشاريع الطرق في العيينة بعد تداول فيديو يظهر إهماله في مجال السلامة.

ووفقاً للمعلومات بدأ فرع وزارة النقل بالرياض باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقاول، حيث تمت معالجة الملاحظة التي تضمنها الفيديو، فيما أصدرت حسومات على المقاول، وإبعاد مدير المشروع والفريق الفني، كما تم توجيه المقاول بتعويض المواطن المتضرر وفق الإجراءات النظامية المتبعة بمثل هذه الحالة.

وكان الفيديو المتداول قد ظهر فيه مواطن يكشف نجاته من حادث بعد أن تسببت مسامير تثبيت الأعمدة المرنة في وسط التحويلة لتنبيه السائقين وتحديداً الحركة المرورية؛ تجنباً لحوادث الصدم المباشر وجهاً لوجه، في انفجار إطار سيارته خلال سيره على الطريق.

نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن وزارة النقل الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتوجيهات نائب أمير الرياض.. عقوبات صارمة لمقاول طرق وإلزامه بتعويض مواطن
سبق

وجّه نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، فرع وزارة النقل بالرياض، بمحاسبة عاجلة لمقاول منفذ لأحد مشاريع الطرق في العيينة بعد تداول فيديو يظهر إهماله في مجال السلامة.

ووفقاً للمعلومات بدأ فرع وزارة النقل بالرياض باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقاول، حيث تمت معالجة الملاحظة التي تضمنها الفيديو، فيما أصدرت حسومات على المقاول، وإبعاد مدير المشروع والفريق الفني، كما تم توجيه المقاول بتعويض المواطن المتضرر وفق الإجراءات النظامية المتبعة بمثل هذه الحالة.

وكان الفيديو المتداول قد ظهر فيه مواطن يكشف نجاته من حادث بعد أن تسببت مسامير تثبيت الأعمدة المرنة في وسط التحويلة لتنبيه السائقين وتحديداً الحركة المرورية؛ تجنباً لحوادث الصدم المباشر وجهاً لوجه، في انفجار إطار سيارته خلال سيره على الطريق.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
01:28 PM

بتوجيهات نائب أمير الرياض.. عقوبات صارمة لمقاول طرق وإلزامه بتعويض مواطن

بعد فيديو مسامير طريق العيينة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
2,544

وجّه نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، فرع وزارة النقل بالرياض، بمحاسبة عاجلة لمقاول منفذ لأحد مشاريع الطرق في العيينة بعد تداول فيديو يظهر إهماله في مجال السلامة.

ووفقاً للمعلومات بدأ فرع وزارة النقل بالرياض باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقاول، حيث تمت معالجة الملاحظة التي تضمنها الفيديو، فيما أصدرت حسومات على المقاول، وإبعاد مدير المشروع والفريق الفني، كما تم توجيه المقاول بتعويض المواطن المتضرر وفق الإجراءات النظامية المتبعة بمثل هذه الحالة.

وكان الفيديو المتداول قد ظهر فيه مواطن يكشف نجاته من حادث بعد أن تسببت مسامير تثبيت الأعمدة المرنة في وسط التحويلة لتنبيه السائقين وتحديداً الحركة المرورية؛ تجنباً لحوادث الصدم المباشر وجهاً لوجه، في انفجار إطار سيارته خلال سيره على الطريق.

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