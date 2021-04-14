بالصور.. أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الرياض

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدينة الرياض، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدينة الرياض، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدينة الرياض، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدينة الرياض، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.