هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدينة الرياض، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

بالصور.. أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-14 هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدينة الرياض، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.



14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442 10:17 AM

بالصور.. أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الرياض لا تزال السماء ملبدة بالغيوم





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هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدينة الرياض، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.



جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

