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بالصور.. أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الرياض

لا تزال السماء ملبدة بالغيوم

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدينة الرياض، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.


جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الرياض
سبق

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدينة الرياض، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.


جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
10:17 AM

بالصور.. أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الرياض

لا تزال السماء ملبدة بالغيوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدينة الرياض، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.


جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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