النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حدث في الهند.. استيقَظَ أثناء جنازته وذهب للمستشفى ثم توفي في اليوم التالي

البداية كانت بعد العثور عليه فاقدًا للوعي تحت شجرة في إحدى القرى المحلية

ذكرت صحيفة "سمايام" الهندية، اليوم الأربعاء، أن أحد سكان الهند استعاد وعيه أثناء التحضير لدفنه.

ووقع الحادث في منطقة تشيتور. وعُثر على الرجل فاقدًا للوعي تحت شجرة في إحدى القرى المحلية. كان في هذه الحالة لمدة يومين.

ووفق ما نقله موقع "سبوتنيك" أبلغ السكان السلطات المحلية بهذا الأمر؛ فأتوا وفحصوا الرجل وأعلنوا وفاته، بحسب الصحيفة.

وتم التخطيط لدفن الرجل في ضواحي القرية. ومع ذلك، قبل دقائق من الدفن، استيقظ الرجل وجلس ثم أُخذ إلى المستشفى.

وفي وقت لاحق، أفادت الصحيفة بأنه توفي في اليوم التالي.

الرئيسية/ محطات

اعلان
حدث في الهند.. استيقَظَ أثناء جنازته وذهب للمستشفى ثم توفي في اليوم التالي
سبق

ذكرت صحيفة "سمايام" الهندية، اليوم الأربعاء، أن أحد سكان الهند استعاد وعيه أثناء التحضير لدفنه.

ووقع الحادث في منطقة تشيتور. وعُثر على الرجل فاقدًا للوعي تحت شجرة في إحدى القرى المحلية. كان في هذه الحالة لمدة يومين.

ووفق ما نقله موقع "سبوتنيك" أبلغ السكان السلطات المحلية بهذا الأمر؛ فأتوا وفحصوا الرجل وأعلنوا وفاته، بحسب الصحيفة.

وتم التخطيط لدفن الرجل في ضواحي القرية. ومع ذلك، قبل دقائق من الدفن، استيقظ الرجل وجلس ثم أُخذ إلى المستشفى.

وفي وقت لاحق، أفادت الصحيفة بأنه توفي في اليوم التالي.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
12:18 PM

حدث في الهند.. استيقَظَ أثناء جنازته وذهب للمستشفى ثم توفي في اليوم التالي

البداية كانت بعد العثور عليه فاقدًا للوعي تحت شجرة في إحدى القرى المحلية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
2,995

ذكرت صحيفة "سمايام" الهندية، اليوم الأربعاء، أن أحد سكان الهند استعاد وعيه أثناء التحضير لدفنه.

ووقع الحادث في منطقة تشيتور. وعُثر على الرجل فاقدًا للوعي تحت شجرة في إحدى القرى المحلية. كان في هذه الحالة لمدة يومين.

ووفق ما نقله موقع "سبوتنيك" أبلغ السكان السلطات المحلية بهذا الأمر؛ فأتوا وفحصوا الرجل وأعلنوا وفاته، بحسب الصحيفة.

وتم التخطيط لدفن الرجل في ضواحي القرية. ومع ذلك، قبل دقائق من الدفن، استيقظ الرجل وجلس ثم أُخذ إلى المستشفى.

وفي وقت لاحق، أفادت الصحيفة بأنه توفي في اليوم التالي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,786
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,677
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,848
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,250

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة