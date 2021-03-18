النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 381 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 240 خلال الـ24 ساعة الماضية

هيئة رعاية ذوي الإعاقة: 1500 أسرة استفادت من "الإسكان التنموي"

بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع المدن والمحافظات

أظهرت نتائج استبانة أجرتها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة استفادة نحو 1500 أسرة من ذوي الإعاقة من خدمات برامج الإسكان التنموي خلال العام 2020.

جاء ذلك ضمن الشراكة الفاعلة مع الهيئة لتوفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمسجلين في بوابة الدعم السكني بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات المملكة.

وأوضحت نتائج الاستبانة التي شملت جميع مناطق المملكة أن مجموع أفراد الأسر المستفيدة من الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات الإسكان التنموي في مختلف مناطق المملكة بلغ (8,557) فرداً، بينما كان توزيع الأسر المستفيدة يشكل (422) من الإناث و(1,078) من الذكور.

وبحسب نتائج الاستبانة، سجلت منطقة الرياض خدمة (323) أسرة سعودية من خدمات الإسكان للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة في منطقة عسير (166) أسرة، ومنطقة مكة المكرمة (160) أسرة، ومنطقة تبوك (159) أسرة، والجوف (156) أسرة، والمنطقة الشرقية (120) أسرة، ومنطقة حائل (114) أسرة، ومنطقة القصيم (86) أسرة، ومنطقة المدينة المنورة (68)، ومنطقة نجران (55) أسرة، ثم منطقة الحدود الشمالية (50) أسرة، ونحو (38) أسرة في منطقة جازان، ومنطقة الباحة (5) أسر.

وأشادت الهيئة بجهود الإسكان التنموي وخاصة ما يوليه البرنامج من اهتمام بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى ما يتحقق من نتائج تعاونية تأتي ضمن مذكرة التفاهم التي أبرمتها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مع الإسكان التنموي واتفق فيها الطرفان على تكامل جهودهما في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حصولهم على حقوقهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الإسكان التنموي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هيئة رعاية ذوي الإعاقة: 1500 أسرة استفادت من "الإسكان التنموي"
سبق

أظهرت نتائج استبانة أجرتها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة استفادة نحو 1500 أسرة من ذوي الإعاقة من خدمات برامج الإسكان التنموي خلال العام 2020.

جاء ذلك ضمن الشراكة الفاعلة مع الهيئة لتوفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمسجلين في بوابة الدعم السكني بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات المملكة.

وأوضحت نتائج الاستبانة التي شملت جميع مناطق المملكة أن مجموع أفراد الأسر المستفيدة من الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات الإسكان التنموي في مختلف مناطق المملكة بلغ (8,557) فرداً، بينما كان توزيع الأسر المستفيدة يشكل (422) من الإناث و(1,078) من الذكور.

وبحسب نتائج الاستبانة، سجلت منطقة الرياض خدمة (323) أسرة سعودية من خدمات الإسكان للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة في منطقة عسير (166) أسرة، ومنطقة مكة المكرمة (160) أسرة، ومنطقة تبوك (159) أسرة، والجوف (156) أسرة، والمنطقة الشرقية (120) أسرة، ومنطقة حائل (114) أسرة، ومنطقة القصيم (86) أسرة، ومنطقة المدينة المنورة (68)، ومنطقة نجران (55) أسرة، ثم منطقة الحدود الشمالية (50) أسرة، ونحو (38) أسرة في منطقة جازان، ومنطقة الباحة (5) أسر.

وأشادت الهيئة بجهود الإسكان التنموي وخاصة ما يوليه البرنامج من اهتمام بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى ما يتحقق من نتائج تعاونية تأتي ضمن مذكرة التفاهم التي أبرمتها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مع الإسكان التنموي واتفق فيها الطرفان على تكامل جهودهما في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حصولهم على حقوقهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
02:56 PM

هيئة رعاية ذوي الإعاقة: 1500 أسرة استفادت من "الإسكان التنموي"

بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع المدن والمحافظات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
209

أظهرت نتائج استبانة أجرتها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة استفادة نحو 1500 أسرة من ذوي الإعاقة من خدمات برامج الإسكان التنموي خلال العام 2020.

جاء ذلك ضمن الشراكة الفاعلة مع الهيئة لتوفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمسجلين في بوابة الدعم السكني بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات المملكة.

وأوضحت نتائج الاستبانة التي شملت جميع مناطق المملكة أن مجموع أفراد الأسر المستفيدة من الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات الإسكان التنموي في مختلف مناطق المملكة بلغ (8,557) فرداً، بينما كان توزيع الأسر المستفيدة يشكل (422) من الإناث و(1,078) من الذكور.

وبحسب نتائج الاستبانة، سجلت منطقة الرياض خدمة (323) أسرة سعودية من خدمات الإسكان للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة في منطقة عسير (166) أسرة، ومنطقة مكة المكرمة (160) أسرة، ومنطقة تبوك (159) أسرة، والجوف (156) أسرة، والمنطقة الشرقية (120) أسرة، ومنطقة حائل (114) أسرة، ومنطقة القصيم (86) أسرة، ومنطقة المدينة المنورة (68)، ومنطقة نجران (55) أسرة، ثم منطقة الحدود الشمالية (50) أسرة، ونحو (38) أسرة في منطقة جازان، ومنطقة الباحة (5) أسر.

وأشادت الهيئة بجهود الإسكان التنموي وخاصة ما يوليه البرنامج من اهتمام بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى ما يتحقق من نتائج تعاونية تأتي ضمن مذكرة التفاهم التي أبرمتها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مع الإسكان التنموي واتفق فيها الطرفان على تكامل جهودهما في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حصولهم على حقوقهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,219
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,346
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,217
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,541

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة