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الأمطار تواعد جازان في حالة تستمر حتى 8 مساءً

تنبيه "الوطني للأرصاد": مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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الأمطار تواعد جازان في حالة تستمر حتى 8 مساءً
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
11:30 AM

الأمطار تواعد جازان في حالة تستمر حتى 8 مساءً

تنبيه "الوطني للأرصاد": مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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