يتكون من 10 أشواط .. نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ51 .. غدًا
يقيم نادي الفروسية غدًا الجمعة حفل سباقه الـ51 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1441 / 1440هـ (2019 / 2020م ) بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض على مساهمة نادي الفروسية (جائزة مالية) .
وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من 10 أشواط خصص الشوط التاسع على مساهمة نادي الفروسـية (جائزة مالية) مستورد مفتوح الدرجات ومسافته 2000م .
يتكون من 10 أشواط .. نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ51 .. غدًا
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-02-06
يقيم نادي الفروسية غدًا الجمعة حفل سباقه الـ51 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1441 / 1440هـ (2019 / 2020م ) بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض على مساهمة نادي الفروسية (جائزة مالية) .
وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من 10 أشواط خصص الشوط التاسع على مساهمة نادي الفروسـية (جائزة مالية) مستورد مفتوح الدرجات ومسافته 2000م .
06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
10:26 PM
يتكون من 10 أشواط .. نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ51 .. غدًا
يقيم نادي الفروسية غدًا الجمعة حفل سباقه الـ51 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1441 / 1440هـ (2019 / 2020م ) بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض على مساهمة نادي الفروسية (جائزة مالية) .
وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من 10 أشواط خصص الشوط التاسع على مساهمة نادي الفروسـية (جائزة مالية) مستورد مفتوح الدرجات ومسافته 2000م .