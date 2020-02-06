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يتكون من 10 أشواط .. نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ51 .. غدًا

يقيم نادي الفروسية غدًا الجمعة حفل سباقه الـ51 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1441 / 1440هـ (2019 / 2020م ) بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض على مساهمة نادي الفروسية (جائزة مالية) .

وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من 10 أشواط خصص الشوط التاسع على مساهمة نادي الفروسـية (جائزة مالية) مستورد مفتوح الدرجات ومسافته 2000م .

نادي الفروسية الرياض

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يتكون من 10 أشواط .. نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ51 .. غدًا
سبق

يقيم نادي الفروسية غدًا الجمعة حفل سباقه الـ51 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1441 / 1440هـ (2019 / 2020م ) بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض على مساهمة نادي الفروسية (جائزة مالية) .

وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من 10 أشواط خصص الشوط التاسع على مساهمة نادي الفروسـية (جائزة مالية) مستورد مفتوح الدرجات ومسافته 2000م .

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
10:26 PM

يتكون من 10 أشواط .. نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ51 .. غدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يقيم نادي الفروسية غدًا الجمعة حفل سباقه الـ51 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1441 / 1440هـ (2019 / 2020م ) بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض على مساهمة نادي الفروسية (جائزة مالية) .

وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من 10 أشواط خصص الشوط التاسع على مساهمة نادي الفروسـية (جائزة مالية) مستورد مفتوح الدرجات ومسافته 2000م .

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