توقف قلبه مرات .. شيخ "حواتمة الليث" على السرير الأبيض وذووه يناشدون

عمره 88 عاماً وحالته حرجة يرقد في العناية بمستشفى الملك عبدالعزيز في جدة

يرقد الشيخ بداح بن زاهر الحاتمي؛ شيخ قبيلة الحواتمة، بمركز الشواق بمحافظة الليث، في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، وسط مناشدات ذويه بنقله إلى مستشفى متخصص على وجه السرعة.

وبحسب ذويه؛ فإن "بداح"؛ البالغ من العمر 88 عاماً، تعرَّض لوعكة صحية قبل خمسة أيام دخل على أثرها مستشفى الليث العام؛ ونظراً لحالته تمّ نقله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، ولا يزال يرقد في العناية المركزة.

وأشاروا إلى أنه يعاني ضعفاً في عضلة القلب، وقد توقف قلبه مرات، وهو في حالة صحية حرجة تستدعي التدخل.

وطالب ذووه من مسؤولي وزارة الصحة، بضرورة نقله إلى مستشفى متخصص على وجه السرعة، سواء مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرّمة، أو مستشفى الحرس بجدة، لإنقاذ حياته.