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التلفزيون الرسمي يعرض مقابلة خاصة مع سمو ولي العهد مساء الثلاثاء

وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام يشيد بإنجازات رؤية 2030

أشاد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، للشؤون الإدارية والمالية، الدكتور سعد بن محمد المحيميد، بما حققته رؤية المملكة (٢٠٣٠) من إنجازات ونماء وازدهار خلال الخمسة أعوام الماضية.


وقال المحيميد: وفرت رؤية المملكة خلال الأعوام الماضية تحولات كبيرة حققت أهداف ومرتكزات الرؤية لبرامج عمل تعمل عليها جميع القطاعات حيث وفرت فرصاً وظيفية ودعماً للشباب وتمكيناً للمرأة، حيث رسخت داخل أبناء وبنات الوطن حب العمل والإخلاص والمحافظة على مكتسبات الوطن الغالي، واستشعار الجميع بدوره وما يستطيع أن يحققه لدينه ووطنه، تجلى ذلك واضحاً في المبادرات الكبيرة التي أطلقها سمو ولي العهد وما حظي به ميادين العمل والشرف والذي شملت شباب وفتيات الوطن.


وأكد المحيميد بأن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حظيت بنصيب عال من أهداف رؤية المملكة (٢٠٣٠)، مما جعلها تعمل وفق منهجية إدارية منظمة لتحقيق أهداف الرؤية المباركة ومن أهمها إطلاق مبادرات لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وتحرص على دعم الشباب وتمكين المرأة، من خلال هيكلتها وتتويجها، وعقد شراكات مع عدة جهات حكومية وخاصة لتحقيق أهداف الرؤية التي حققت للمملكة مكتسبات عظيمة.
وختم حديثه المحيميد مناشداً الشباب والفتيات بالعمل على تحقيق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة والمحافظة على مكتسبات الوطن الغالي، سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ووطننا وقيادته الرشيدة.

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وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام يشيد بإنجازات رؤية 2030
سبق

أشاد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، للشؤون الإدارية والمالية، الدكتور سعد بن محمد المحيميد، بما حققته رؤية المملكة (٢٠٣٠) من إنجازات ونماء وازدهار خلال الخمسة أعوام الماضية.


وقال المحيميد: وفرت رؤية المملكة خلال الأعوام الماضية تحولات كبيرة حققت أهداف ومرتكزات الرؤية لبرامج عمل تعمل عليها جميع القطاعات حيث وفرت فرصاً وظيفية ودعماً للشباب وتمكيناً للمرأة، حيث رسخت داخل أبناء وبنات الوطن حب العمل والإخلاص والمحافظة على مكتسبات الوطن الغالي، واستشعار الجميع بدوره وما يستطيع أن يحققه لدينه ووطنه، تجلى ذلك واضحاً في المبادرات الكبيرة التي أطلقها سمو ولي العهد وما حظي به ميادين العمل والشرف والذي شملت شباب وفتيات الوطن.


وأكد المحيميد بأن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حظيت بنصيب عال من أهداف رؤية المملكة (٢٠٣٠)، مما جعلها تعمل وفق منهجية إدارية منظمة لتحقيق أهداف الرؤية المباركة ومن أهمها إطلاق مبادرات لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وتحرص على دعم الشباب وتمكين المرأة، من خلال هيكلتها وتتويجها، وعقد شراكات مع عدة جهات حكومية وخاصة لتحقيق أهداف الرؤية التي حققت للمملكة مكتسبات عظيمة.
وختم حديثه المحيميد مناشداً الشباب والفتيات بالعمل على تحقيق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة والمحافظة على مكتسبات الوطن الغالي، سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ووطننا وقيادته الرشيدة.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
01:13 PM

وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام يشيد بإنجازات رؤية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أشاد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، للشؤون الإدارية والمالية، الدكتور سعد بن محمد المحيميد، بما حققته رؤية المملكة (٢٠٣٠) من إنجازات ونماء وازدهار خلال الخمسة أعوام الماضية.


وقال المحيميد: وفرت رؤية المملكة خلال الأعوام الماضية تحولات كبيرة حققت أهداف ومرتكزات الرؤية لبرامج عمل تعمل عليها جميع القطاعات حيث وفرت فرصاً وظيفية ودعماً للشباب وتمكيناً للمرأة، حيث رسخت داخل أبناء وبنات الوطن حب العمل والإخلاص والمحافظة على مكتسبات الوطن الغالي، واستشعار الجميع بدوره وما يستطيع أن يحققه لدينه ووطنه، تجلى ذلك واضحاً في المبادرات الكبيرة التي أطلقها سمو ولي العهد وما حظي به ميادين العمل والشرف والذي شملت شباب وفتيات الوطن.


وأكد المحيميد بأن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حظيت بنصيب عال من أهداف رؤية المملكة (٢٠٣٠)، مما جعلها تعمل وفق منهجية إدارية منظمة لتحقيق أهداف الرؤية المباركة ومن أهمها إطلاق مبادرات لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وتحرص على دعم الشباب وتمكين المرأة، من خلال هيكلتها وتتويجها، وعقد شراكات مع عدة جهات حكومية وخاصة لتحقيق أهداف الرؤية التي حققت للمملكة مكتسبات عظيمة.
وختم حديثه المحيميد مناشداً الشباب والفتيات بالعمل على تحقيق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة والمحافظة على مكتسبات الوطن الغالي، سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ووطننا وقيادته الرشيدة.

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