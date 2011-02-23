النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تقنية البنات" بالرياض تستضيف الحلقة الثانية من سلسلة ”لقاء مع ملهم”

ضمن فعاليات مبادرة التكامل الرقمي بين الكليات الرقمية

يستضيف نادي الموهبة والابتكار بالكلية الرقمية التقنية للبنات بالرياض التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ الحلقة الثانية من سلسلة ”لقاء مع ملهم” والتي تهدف لاستضافة مبتكرين وموهوبين في مختلف المجالات ليستفيد المتدربات من هذه التجارب ويتغلبوا على جميع التحديات التي تواجههم خلال مرحلة التدريب.

وسيكون ضيف الحلقة الدكتور ”مشعل هشام الفرساني” (مستشار في مجال الابتكار) وذلك عند الساعة السابعة مساء هذا اليوم؛ ليتحدث عن مشواره في مجال الاختراعات والابتكارات الذي سطر عدة إنجازات تجاوزت الـ50 ابتكارًا في مجالات مختلفة.

وكانت ضيفة الحلقة الأولى الباحثة والمحاضرة ”هديل أيوب” والمتخصصة في البرمجة الذكية والذكاء الاصطناعي ومؤسس لشركة برايت ساين المختصة في التقنية المساعدة لذوي الإعاقة، وتحدثت خلال اللقاء عن اختراعها للقفاز الذكي الذي يمكنه تحويل لغة الإشارة إلى نصوص مقروءة ومسموعة تخدم الصم والبكم وتيسر تواصلهم مع المجتمع.

الجدير بالذكر أن عدد المستفيدات من هذه اللقاءات يصل إلى 400 متدربة من الكليتين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تقنية البنات" بالرياض تستضيف الحلقة الثانية من سلسلة ”لقاء مع ملهم”
سبق

يستضيف نادي الموهبة والابتكار بالكلية الرقمية التقنية للبنات بالرياض التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ الحلقة الثانية من سلسلة ”لقاء مع ملهم” والتي تهدف لاستضافة مبتكرين وموهوبين في مختلف المجالات ليستفيد المتدربات من هذه التجارب ويتغلبوا على جميع التحديات التي تواجههم خلال مرحلة التدريب.

وسيكون ضيف الحلقة الدكتور ”مشعل هشام الفرساني” (مستشار في مجال الابتكار) وذلك عند الساعة السابعة مساء هذا اليوم؛ ليتحدث عن مشواره في مجال الاختراعات والابتكارات الذي سطر عدة إنجازات تجاوزت الـ50 ابتكارًا في مجالات مختلفة.

وكانت ضيفة الحلقة الأولى الباحثة والمحاضرة ”هديل أيوب” والمتخصصة في البرمجة الذكية والذكاء الاصطناعي ومؤسس لشركة برايت ساين المختصة في التقنية المساعدة لذوي الإعاقة، وتحدثت خلال اللقاء عن اختراعها للقفاز الذكي الذي يمكنه تحويل لغة الإشارة إلى نصوص مقروءة ومسموعة تخدم الصم والبكم وتيسر تواصلهم مع المجتمع.

الجدير بالذكر أن عدد المستفيدات من هذه اللقاءات يصل إلى 400 متدربة من الكليتين.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
07:27 PM

"تقنية البنات" بالرياض تستضيف الحلقة الثانية من سلسلة ”لقاء مع ملهم”

ضمن فعاليات مبادرة التكامل الرقمي بين الكليات الرقمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
288

يستضيف نادي الموهبة والابتكار بالكلية الرقمية التقنية للبنات بالرياض التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ الحلقة الثانية من سلسلة ”لقاء مع ملهم” والتي تهدف لاستضافة مبتكرين وموهوبين في مختلف المجالات ليستفيد المتدربات من هذه التجارب ويتغلبوا على جميع التحديات التي تواجههم خلال مرحلة التدريب.

وسيكون ضيف الحلقة الدكتور ”مشعل هشام الفرساني” (مستشار في مجال الابتكار) وذلك عند الساعة السابعة مساء هذا اليوم؛ ليتحدث عن مشواره في مجال الاختراعات والابتكارات الذي سطر عدة إنجازات تجاوزت الـ50 ابتكارًا في مجالات مختلفة.

وكانت ضيفة الحلقة الأولى الباحثة والمحاضرة ”هديل أيوب” والمتخصصة في البرمجة الذكية والذكاء الاصطناعي ومؤسس لشركة برايت ساين المختصة في التقنية المساعدة لذوي الإعاقة، وتحدثت خلال اللقاء عن اختراعها للقفاز الذكي الذي يمكنه تحويل لغة الإشارة إلى نصوص مقروءة ومسموعة تخدم الصم والبكم وتيسر تواصلهم مع المجتمع.

الجدير بالذكر أن عدد المستفيدات من هذه اللقاءات يصل إلى 400 متدربة من الكليتين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,402
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,721
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,184
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,763

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة