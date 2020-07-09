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بتوجيه أمير عسير.. قصر مالك الأثري يستقبل زوّاره مجددًا

يفتح أبوابه يوميًّا من 4 عصرًا إلى 10 مساءً

أعلن شيخ شمل قبائل بني مالك عسير، الشيخ أحمد بن علي بن معدي، إعادة فتح قصر مالك الأثري للزوار، تزامنًا مع انطلاق موسم صيف عسير.

وقال إن ذلك بتوجيه من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز.

ورحّب "بن معدي" بزوار القصر المقرر أن يفتح أبوابه يوميًّا من 4 عصرًا إلى 10 مساءً.

ويقع قصر مالك في قرية سبل على طريق المحالة بعد مدينة الأمير سلطان الرياضية على الرابط التالي: " https://goo.gl/maps/CxNAmTpgk9EVCkjq7"

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتوجيه أمير عسير.. قصر مالك الأثري يستقبل زوّاره مجددًا
سبق

أعلن شيخ شمل قبائل بني مالك عسير، الشيخ أحمد بن علي بن معدي، إعادة فتح قصر مالك الأثري للزوار، تزامنًا مع انطلاق موسم صيف عسير.

وقال إن ذلك بتوجيه من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز.

ورحّب "بن معدي" بزوار القصر المقرر أن يفتح أبوابه يوميًّا من 4 عصرًا إلى 10 مساءً.

ويقع قصر مالك في قرية سبل على طريق المحالة بعد مدينة الأمير سلطان الرياضية على الرابط التالي: " https://goo.gl/maps/CxNAmTpgk9EVCkjq7"

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
06:07 PM

بتوجيه أمير عسير.. قصر مالك الأثري يستقبل زوّاره مجددًا

يفتح أبوابه يوميًّا من 4 عصرًا إلى 10 مساءً

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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1,236

أعلن شيخ شمل قبائل بني مالك عسير، الشيخ أحمد بن علي بن معدي، إعادة فتح قصر مالك الأثري للزوار، تزامنًا مع انطلاق موسم صيف عسير.

وقال إن ذلك بتوجيه من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز.

ورحّب "بن معدي" بزوار القصر المقرر أن يفتح أبوابه يوميًّا من 4 عصرًا إلى 10 مساءً.

ويقع قصر مالك في قرية سبل على طريق المحالة بعد مدينة الأمير سلطان الرياضية على الرابط التالي: " https://goo.gl/maps/CxNAmTpgk9EVCkjq7"

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