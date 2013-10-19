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"شواهين" ينبع تعود لأصحابها بـ151 ألف ريال في مزاد "نادي الصقور"

نسخته الثانية حققت مبيعات تجاوزت مليوني ريال وتتواصل فعالياته حتى 15 نوفمبر

حقق طواريح محافظة ينبع مبلغ ١٥١ ألف ريال، لقاء ثلاثة صقور طرحوها في المحافظة، وبيعت اليوم في مزاد نادي الصقور السعودي بنسخته الثانية، الذي يقيمه النادي بمقره في ملهم بشمال مدينة الرياض.

وكان الصقر الأول شاهين قرناس للطاروحين سويعد وعودة الهذلي حقق ١٩ ألف ريال، وهو طرح منطقة الحنو، ويتسم بطول ١٤.٥ إنشاً، وعرضه ١٥ إنشاً وربع، ووزنه ٩٠٠ جرام، فيما حقق الصقر الثاني شاهين قرناس للطواريح عيد وسلمان وبدر الجهني، طرح منطقة نبط (شمال شرقي محافظة ينبع)، ورُسي على مالكه الجديد بمبلغ ٤٢ ألف ريال، ويتسم بوزن ١٠٠٤ جرامات، بطول ١٥ إنشاً، وعرضه ١٥ إنشاً وربع راهي.

أما الصقر الثالث، فعاد على أصحابه بمبلغ ٩٠ ألف ريال، من نوع شاهين فرخ للطاروح محمد الجهني، وطول الطير مساوٍ لعرضه ١٥ إنشاً، ووزنه ٩٣٥ جراماً.

وثمّن صقارو ينبع في حديثهم جهود نادي الصقور السعودي في تنظيم المزاد، واستقبال شواهينهم عقب طرحها مباشرة، وفحصها والتأكد من سلامتها وخلوها من العيوب، وكذلك التكفُّل بالسكن والنقل من ينبع إلى مقر المزاد في العاصمة الرياض، في بادرة غير مستغربة من النادي، الذي يستهدف الحفاظ على هواية تراثية ترمز إلى حضارة السعوديين وتاريخهم.

وكان مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية أقام ١٤ ليلة مزاد لصقور الطرح، حققت مبيعات إجمالية تجاوزت مليوني ريال، ويواصل فعالياته حتى الخامس عشر من نوفمبر المقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شواهين" ينبع تعود لأصحابها بـ151 ألف ريال في مزاد "نادي الصقور"
سبق

حقق طواريح محافظة ينبع مبلغ ١٥١ ألف ريال، لقاء ثلاثة صقور طرحوها في المحافظة، وبيعت اليوم في مزاد نادي الصقور السعودي بنسخته الثانية، الذي يقيمه النادي بمقره في ملهم بشمال مدينة الرياض.

وكان الصقر الأول شاهين قرناس للطاروحين سويعد وعودة الهذلي حقق ١٩ ألف ريال، وهو طرح منطقة الحنو، ويتسم بطول ١٤.٥ إنشاً، وعرضه ١٥ إنشاً وربع، ووزنه ٩٠٠ جرام، فيما حقق الصقر الثاني شاهين قرناس للطواريح عيد وسلمان وبدر الجهني، طرح منطقة نبط (شمال شرقي محافظة ينبع)، ورُسي على مالكه الجديد بمبلغ ٤٢ ألف ريال، ويتسم بوزن ١٠٠٤ جرامات، بطول ١٥ إنشاً، وعرضه ١٥ إنشاً وربع راهي.

أما الصقر الثالث، فعاد على أصحابه بمبلغ ٩٠ ألف ريال، من نوع شاهين فرخ للطاروح محمد الجهني، وطول الطير مساوٍ لعرضه ١٥ إنشاً، ووزنه ٩٣٥ جراماً.

وثمّن صقارو ينبع في حديثهم جهود نادي الصقور السعودي في تنظيم المزاد، واستقبال شواهينهم عقب طرحها مباشرة، وفحصها والتأكد من سلامتها وخلوها من العيوب، وكذلك التكفُّل بالسكن والنقل من ينبع إلى مقر المزاد في العاصمة الرياض، في بادرة غير مستغربة من النادي، الذي يستهدف الحفاظ على هواية تراثية ترمز إلى حضارة السعوديين وتاريخهم.

وكان مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية أقام ١٤ ليلة مزاد لصقور الطرح، حققت مبيعات إجمالية تجاوزت مليوني ريال، ويواصل فعالياته حتى الخامس عشر من نوفمبر المقبل.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
11:34 PM
اخر تعديل
19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
08:30 PM

"شواهين" ينبع تعود لأصحابها بـ151 ألف ريال في مزاد "نادي الصقور"

نسخته الثانية حققت مبيعات تجاوزت مليوني ريال وتتواصل فعالياته حتى 15 نوفمبر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حقق طواريح محافظة ينبع مبلغ ١٥١ ألف ريال، لقاء ثلاثة صقور طرحوها في المحافظة، وبيعت اليوم في مزاد نادي الصقور السعودي بنسخته الثانية، الذي يقيمه النادي بمقره في ملهم بشمال مدينة الرياض.

وكان الصقر الأول شاهين قرناس للطاروحين سويعد وعودة الهذلي حقق ١٩ ألف ريال، وهو طرح منطقة الحنو، ويتسم بطول ١٤.٥ إنشاً، وعرضه ١٥ إنشاً وربع، ووزنه ٩٠٠ جرام، فيما حقق الصقر الثاني شاهين قرناس للطواريح عيد وسلمان وبدر الجهني، طرح منطقة نبط (شمال شرقي محافظة ينبع)، ورُسي على مالكه الجديد بمبلغ ٤٢ ألف ريال، ويتسم بوزن ١٠٠٤ جرامات، بطول ١٥ إنشاً، وعرضه ١٥ إنشاً وربع راهي.

أما الصقر الثالث، فعاد على أصحابه بمبلغ ٩٠ ألف ريال، من نوع شاهين فرخ للطاروح محمد الجهني، وطول الطير مساوٍ لعرضه ١٥ إنشاً، ووزنه ٩٣٥ جراماً.

وثمّن صقارو ينبع في حديثهم جهود نادي الصقور السعودي في تنظيم المزاد، واستقبال شواهينهم عقب طرحها مباشرة، وفحصها والتأكد من سلامتها وخلوها من العيوب، وكذلك التكفُّل بالسكن والنقل من ينبع إلى مقر المزاد في العاصمة الرياض، في بادرة غير مستغربة من النادي، الذي يستهدف الحفاظ على هواية تراثية ترمز إلى حضارة السعوديين وتاريخهم.

وكان مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية أقام ١٤ ليلة مزاد لصقور الطرح، حققت مبيعات إجمالية تجاوزت مليوني ريال، ويواصل فعالياته حتى الخامس عشر من نوفمبر المقبل.

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