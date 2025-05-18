ملف شائك.. ماذا يحدث داخل مختبرات أمريكا "السرية" التي تطوّق روسيا والصين؟

سرية مهامها وانتشارها الجغرافي المثير للشكوك يدفع للمطالبات المتكررة بإغلاقها

تثير المختبرات البيولوجية الأمريكية في الخارج، مخاوف متزايدة بسبب المخاطر المحتملة التي قد تتسبب فيها على حياة السكان المحليين وصحتهم، في أجواء تحتشد بالريبة والاتهامات المتبادلة في زمن تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مؤخرًا: إن نشر واشنطن المكثف للمختبرات البيولوجية في دول مجاورة للصين وروسيا، وعدم كشفها عن طبيعة التجارب البيولوجية يثير كثيرًا من التساؤلات.

الملف الشائك تثيره هذه المرة روسيا، ومعها الصين، ويستند إلى أرقام ومعلومات متعددة عن المختبرات البيولوجية الأمريكية خارج حدودها.

ووفقًا لوزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، شيّدت واشنطن 15 مختبرًا بيولوجيًّا يحيط بالبلدين؛ لكن المعلومات الروسية، تتحدث عن مختبرات أمريكية سرية، تنتشر في سبع وعشرين دولة، في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.

ففي أوكرانيا وحدها 15 مختبرًا بيولوجيًّا، وفقًا لمعلومات موسكو، وفي جورجيا تمتلك واشنطن شبكةً بحثيةً من ثلاثة مختبرات و11 معهدًا بحثيًّا صغيرًا.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" فإن مسؤولين من الروس تحدثوا مؤخرًا أيضًا عن أن الولايات المتحدة لديها حاليًا أكثر من 200 مختبر بيولوجي في العالم.

واعتبر وزير الخارجية الروسي أن نشر واشنطن المكثف للمختبرات البيولوجية بالقرب من بكين وموسكو، يثير تساؤلات بشأن سلوكها وأغراضها؛ خاصة أنها لا تكشف عن طبيعة التجارب التي تُجرَى داخلها.

وكشفت وسائل إعلام روسية، أن تلك المختبرات تبحث مسببات الأمراض الخطيرة التي تنتقل عبر الحشرات، كما تجري أبحاثًا متعلقة بالجينات البشرية وأبحاث التنوع البيولوجي، ذات الأغراض العسكرية.

وفي أبريل الماضي، قالت الخارجية الروسية: إن وزارة الدفاع الأمريكية تستخدم مكافحة الإرهاب البيولوجي كذريعة لبناء المختبرات حول روسيا؛ بهدف تعزيز نفوذها البيولوجي خارج البلاد.

وكان عدم كشف واشنطن عن وظائف واستخدامات هذه المختبرات، محل تساؤل من خبراء صينيين أيضًا؛ إذ تزايد الاهتمام بطبيعة المختبرات البيولوجية والفيروسية الأمريكية مع تفشي وباء كورونا؛ مما دفع البعض إلى المطالبة بإغلاقها؛ لا سيما مع عدم اليقين بشأن ما إذا كانت تُعرض صحة الإنسان في البلاد الموجودة بها للخطر.