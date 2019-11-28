النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هزة أرضية تضرب شرقي مكة المكرمة.. الأهالي شعروا بها

بلغت 2,6 درجة على مقياس ريختر

أعلن المركز الوطني للزلازل، أن شرقي مكة المكرمة سجلت صباح اليوم هزة أرضية بلغت قوتها
"6 , 2" درجة على مقياس ريختر.
وتفصيلاً؛ قال المركز بحسب رسالة اطلعت عليها "سبق": "حدثت هزة أرضية الساعة ٩ صباحاً و٣ دقائق قوتها ٢:٦ درجة على مقياس ريختر شرق مدينة مكة المكرمة ب ٣٥ كيلومترًا.
وكان عدد من الأهالي قرى شرقي مكة المكرمة، شعروا صباح اليوم بهزة أرضية، اضطر معها عدد من المدارس صرف الطلاب والطالبات في وقت مبكر بعد الشعور بالهزة الأرضية.
وبحسب الأهالي فإن الهزة الأرضية التي شعروا بها، كانت خفيفة جداً، في قرى بني عمير وسبوحة وسولة والزيما والقرى المجاورة شرقي مكة المكرمة.

هزة أرضية مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هزة أرضية تضرب شرقي مكة المكرمة.. الأهالي شعروا بها
سبق

أعلن المركز الوطني للزلازل، أن شرقي مكة المكرمة سجلت صباح اليوم هزة أرضية بلغت قوتها
"6 , 2" درجة على مقياس ريختر.
وتفصيلاً؛ قال المركز بحسب رسالة اطلعت عليها "سبق": "حدثت هزة أرضية الساعة ٩ صباحاً و٣ دقائق قوتها ٢:٦ درجة على مقياس ريختر شرق مدينة مكة المكرمة ب ٣٥ كيلومترًا.
وكان عدد من الأهالي قرى شرقي مكة المكرمة، شعروا صباح اليوم بهزة أرضية، اضطر معها عدد من المدارس صرف الطلاب والطالبات في وقت مبكر بعد الشعور بالهزة الأرضية.
وبحسب الأهالي فإن الهزة الأرضية التي شعروا بها، كانت خفيفة جداً، في قرى بني عمير وسبوحة وسولة والزيما والقرى المجاورة شرقي مكة المكرمة.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
05:21 PM

هزة أرضية تضرب شرقي مكة المكرمة.. الأهالي شعروا بها

بلغت 2,6 درجة على مقياس ريختر

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
995

أعلن المركز الوطني للزلازل، أن شرقي مكة المكرمة سجلت صباح اليوم هزة أرضية بلغت قوتها
"6 , 2" درجة على مقياس ريختر.
وتفصيلاً؛ قال المركز بحسب رسالة اطلعت عليها "سبق": "حدثت هزة أرضية الساعة ٩ صباحاً و٣ دقائق قوتها ٢:٦ درجة على مقياس ريختر شرق مدينة مكة المكرمة ب ٣٥ كيلومترًا.
وكان عدد من الأهالي قرى شرقي مكة المكرمة، شعروا صباح اليوم بهزة أرضية، اضطر معها عدد من المدارس صرف الطلاب والطالبات في وقت مبكر بعد الشعور بالهزة الأرضية.
وبحسب الأهالي فإن الهزة الأرضية التي شعروا بها، كانت خفيفة جداً، في قرى بني عمير وسبوحة وسولة والزيما والقرى المجاورة شرقي مكة المكرمة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,219
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,704
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,075
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,429

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة