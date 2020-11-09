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مكة المكرمة.. القبض على اثنين أتلفا 6 أجهزة للرصد الآلي.. سرقوا أجزاء منها

جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة

أعلنت شرطة مكة القبض على شخصين تَوَرّطا في إتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي بالعاصمة المقدسة ومحافظة الجموم.

وتفصيلًا صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على (مواطنيْن في العقد الثالث من العمر)؛ وذلك إثر تورطهما في إتلاف ستة أجهزة للرصد الآلي في العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، وسرقة أجزاء منها، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

شرطة مكة أجهزة الرصد الآلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة المكرمة.. القبض على اثنين أتلفا 6 أجهزة للرصد الآلي.. سرقوا أجزاء منها
سبق

أعلنت شرطة مكة القبض على شخصين تَوَرّطا في إتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي بالعاصمة المقدسة ومحافظة الجموم.

وتفصيلًا صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على (مواطنيْن في العقد الثالث من العمر)؛ وذلك إثر تورطهما في إتلاف ستة أجهزة للرصد الآلي في العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، وسرقة أجزاء منها، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
12:41 PM

مكة المكرمة.. القبض على اثنين أتلفا 6 أجهزة للرصد الآلي.. سرقوا أجزاء منها

جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أعلنت شرطة مكة القبض على شخصين تَوَرّطا في إتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي بالعاصمة المقدسة ومحافظة الجموم.

وتفصيلًا صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على (مواطنيْن في العقد الثالث من العمر)؛ وذلك إثر تورطهما في إتلاف ستة أجهزة للرصد الآلي في العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، وسرقة أجزاء منها، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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