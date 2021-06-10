مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10796.33 نقطة

بتداولات بلغت 14 مليار ريال لأكثر من 385 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 6.09 نقاط ليقفل عند مستوى 10796.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 385 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 121 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: ذيب، والدوائية، والدريس، والعبداللطيف، وزجاج، الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: تبوك الزراعية، ومجموعة فتيحي، ومتطورة، وأيان، والخليج للتدريب؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و2.37%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والعبداللطيف، ومتطورة، وزين السعودية، وذيب؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات: متطورة، وذيب، والعبداللطيف، والراجحي، وأرامكو السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 23.55 نقطة ليقفل عند مستوى 23380.96 نقطة، وبتداولات بلغت 396 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم تقاسمتها 1305 صفقات.