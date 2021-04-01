نجحت إدارة مرور منطقة عسير في ضبط قائد المركبة الذي ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي مدعياً تجاوز النظام.
ولفت "المرور السعودي" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، إلى أنه ستتم إحالته إلى الجهات المختصة بعد استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
"مرور عسير" يضبط قائد مركبة ظهر في وسائل التواصل مدعياً تجاوز النظام
نجحت إدارة مرور منطقة عسير في ضبط قائد المركبة الذي ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي مدعياً تجاوز النظام.
ولفت "المرور السعودي" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، إلى أنه ستتم إحالته إلى الجهات المختصة بعد استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
نجحت إدارة مرور منطقة عسير في ضبط قائد المركبة الذي ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي مدعياً تجاوز النظام.
"مرور عسير" يضبط قائد مركبة ظهر في وسائل التواصل مدعياً تجاوز النظام
نجحت إدارة مرور منطقة عسير في ضبط قائد المركبة الذي ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي مدعياً تجاوز النظام.
ولفت "المرور السعودي" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، إلى أنه ستتم إحالته إلى الجهات المختصة بعد استكمال الإجراءات النظامية بحقه.