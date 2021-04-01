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"مرور عسير" يضبط قائد مركبة ظهر في وسائل التواصل مدعياً تجاوز النظام

نجحت إدارة مرور منطقة عسير في ضبط قائد المركبة الذي ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي مدعياً تجاوز النظام.

ولفت "المرور السعودي" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، إلى أنه ستتم إحالته إلى الجهات المختصة بعد استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

عسير مرور عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مرور عسير" يضبط قائد مركبة ظهر في وسائل التواصل مدعياً تجاوز النظام
سبق

نجحت إدارة مرور منطقة عسير في ضبط قائد المركبة الذي ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي مدعياً تجاوز النظام.

ولفت "المرور السعودي" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، إلى أنه ستتم إحالته إلى الجهات المختصة بعد استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
10:55 PM

"مرور عسير" يضبط قائد مركبة ظهر في وسائل التواصل مدعياً تجاوز النظام

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
4,015

نجحت إدارة مرور منطقة عسير في ضبط قائد المركبة الذي ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي مدعياً تجاوز النظام.

ولفت "المرور السعودي" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، إلى أنه ستتم إحالته إلى الجهات المختصة بعد استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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