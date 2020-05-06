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فرنسا تسجِّل 278 حالة وفاة إضافية بـ"كورونا المستجد" خلال 24 ساعة

العدد الإجمالي للوفيات 25809 أشخاص منذ بدء تفشي الجائحة

سجَّلت فرنسا 278 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 25809 حالات منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، من بينهم 16237 وفاة في المستشفيات، و9572 حالة في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية.

وأفادت المديرية العامة للصحة في فرنسا في بيان باستمرار انخفاض حالات وحدات العناية المركزة بواقع 283 مريضًا من أصل 3147 مريضًا.

فرنسا فيروس كورونا الجديد

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فرنسا تسجِّل 278 حالة وفاة إضافية بـ"كورونا المستجد" خلال 24 ساعة
سبق

سجَّلت فرنسا 278 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 25809 حالات منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، من بينهم 16237 وفاة في المستشفيات، و9572 حالة في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية.

وأفادت المديرية العامة للصحة في فرنسا في بيان باستمرار انخفاض حالات وحدات العناية المركزة بواقع 283 مريضًا من أصل 3147 مريضًا.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
11:05 PM

فرنسا تسجِّل 278 حالة وفاة إضافية بـ"كورونا المستجد" خلال 24 ساعة

العدد الإجمالي للوفيات 25809 أشخاص منذ بدء تفشي الجائحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
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سجَّلت فرنسا 278 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 25809 حالات منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، من بينهم 16237 وفاة في المستشفيات، و9572 حالة في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية.

وأفادت المديرية العامة للصحة في فرنسا في بيان باستمرار انخفاض حالات وحدات العناية المركزة بواقع 283 مريضًا من أصل 3147 مريضًا.

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