حرارة الرياض تهوي 8 درجات وتحت الصفر لمناطق .. بماذا نصح "الحصيني"؟

فيما توقعت "الأرصاد" سماءً غائمة جزئياً ولم تستبعد تساقط الثلوج على الشمالية

نصح الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ الجميع بارتداء الملابس الثقيلة، وقال: "من اليوم البسوا ولبّسوا عيالكم ملابس ثقيلة".

وأضاف: "فجر اليوم الإثنين سجّلت الرياض انخفاضاً في الحرارة عن فجر السبت، قبل أمس، 8 درجات مئوية".

وتابع: "متوقع مزيد من الانخفاض في الحرارة وملامسة الصفر المئوي أو تحت الصفر أمر وارد على الشمالية والوسطى وشمال الشرقية وغربها حتى الجمعة المقبل إلا يصرفه الله".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك والأطراف الشمالية من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على تلك المناطق والمنطقة الوسطى، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال وشرق ووسط المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سُحب رعديّة مُمطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، ويتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على تلك المرتفعات.