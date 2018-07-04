بالفيديو.. شابان سعوديان ينقذان خمسينياً من الهلاك بصحراء الربع الخالي

وُجد في حالة انهيار وخوف شديد وكان ينتفض من شدة البرد

أنقذ شابان يعملان في القطاع الأمني، مواطناً خمسينياً من الموت عقب أن تاه في صحراء الربع الخالي لأكثر من 24 ساعة ونفاد الماء والطعام منه.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تم توثيقها عند لحظة العثور على الرجل الذي تاه وسط الصحراء وهو في حالة انهيار وخوف شديد، وكان ينتفض من شدة البرد قبل أن يقوم الشابان بتدفئته ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية.

