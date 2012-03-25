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"العتيبي" يقوم بجولة تفقدية للوقوف على احتياجات مساجد خيبر

زار مسجد أبو بكر الذي يعد من أكبر الجوامع بالمنطقة

قام الشيخ وجب بن علي العتيبي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة بجولة تفقدية للوقوف على احتياجات مساجد خبير في إطار جولاته على الفروع والمحافظات بالمنطقة وذلك من منطلق توجيهات وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وكانت جولة "العتيبي" صباح اليوم الأربعاء في محافظة خيبر، حيث التقى مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد عبدالله بن فضي العازمي.

كما التقى "العتيبي" موظفي الإدارة من مراقبين وإداريين والاستماع إلى ملاحظاتهم عن مساجد المنطقة والدعوة والإرشاد كما قابل مدير المكتب التعاوني بمحافظة خيبر الشيخ محمد بن بدر والتقى عضو المكتب التعاوني الشيخ أحمد بن مبارك العنزي ثم بعد ذلك تفقد أقسام الإدارة.

وزار "العتيبي" جامع أبو بكر الصديق والذي يعد من أكبر الجوامع بالمنطقة والذي تم الانتهاء منه ويحتوي على مرافق متعددة وسكن للإمام والمؤذن ودورات مياه ومصلى للنساء.

ويجري الآن هدم وإنشاء مسجد في منطقة العشاش على نفقة فاعل خير وترميم جامع العدل، وإنشاء مسجد الطيار على أرض الوزارة في العشاش من قِبل فاعل خير ومسجدين آخرين تحت الإنشاء أيضًا من قِبل فاعل خير.

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"العتيبي" يقوم بجولة تفقدية للوقوف على احتياجات مساجد خيبر
سبق

قام الشيخ وجب بن علي العتيبي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة بجولة تفقدية للوقوف على احتياجات مساجد خبير في إطار جولاته على الفروع والمحافظات بالمنطقة وذلك من منطلق توجيهات وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وكانت جولة "العتيبي" صباح اليوم الأربعاء في محافظة خيبر، حيث التقى مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد عبدالله بن فضي العازمي.

كما التقى "العتيبي" موظفي الإدارة من مراقبين وإداريين والاستماع إلى ملاحظاتهم عن مساجد المنطقة والدعوة والإرشاد كما قابل مدير المكتب التعاوني بمحافظة خيبر الشيخ محمد بن بدر والتقى عضو المكتب التعاوني الشيخ أحمد بن مبارك العنزي ثم بعد ذلك تفقد أقسام الإدارة.

وزار "العتيبي" جامع أبو بكر الصديق والذي يعد من أكبر الجوامع بالمنطقة والذي تم الانتهاء منه ويحتوي على مرافق متعددة وسكن للإمام والمؤذن ودورات مياه ومصلى للنساء.

ويجري الآن هدم وإنشاء مسجد في منطقة العشاش على نفقة فاعل خير وترميم جامع العدل، وإنشاء مسجد الطيار على أرض الوزارة في العشاش من قِبل فاعل خير ومسجدين آخرين تحت الإنشاء أيضًا من قِبل فاعل خير.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
12:24 AM

"العتيبي" يقوم بجولة تفقدية للوقوف على احتياجات مساجد خيبر

زار مسجد أبو بكر الذي يعد من أكبر الجوامع بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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قام الشيخ وجب بن علي العتيبي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة بجولة تفقدية للوقوف على احتياجات مساجد خبير في إطار جولاته على الفروع والمحافظات بالمنطقة وذلك من منطلق توجيهات وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وكانت جولة "العتيبي" صباح اليوم الأربعاء في محافظة خيبر، حيث التقى مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد عبدالله بن فضي العازمي.

كما التقى "العتيبي" موظفي الإدارة من مراقبين وإداريين والاستماع إلى ملاحظاتهم عن مساجد المنطقة والدعوة والإرشاد كما قابل مدير المكتب التعاوني بمحافظة خيبر الشيخ محمد بن بدر والتقى عضو المكتب التعاوني الشيخ أحمد بن مبارك العنزي ثم بعد ذلك تفقد أقسام الإدارة.

وزار "العتيبي" جامع أبو بكر الصديق والذي يعد من أكبر الجوامع بالمنطقة والذي تم الانتهاء منه ويحتوي على مرافق متعددة وسكن للإمام والمؤذن ودورات مياه ومصلى للنساء.

ويجري الآن هدم وإنشاء مسجد في منطقة العشاش على نفقة فاعل خير وترميم جامع العدل، وإنشاء مسجد الطيار على أرض الوزارة في العشاش من قِبل فاعل خير ومسجدين آخرين تحت الإنشاء أيضًا من قِبل فاعل خير.

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