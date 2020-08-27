بأمر الملك.. شمول العاملين في تطبيقات التوصيل المتأثرين بكورونا بتعويض "ساند"

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شمول العاملين في تطبيقات التوصيل المتأثرين جراء جائحة كورونا بتعويض #ساند
وسيتم صرف التعويض مباشرة بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل.
أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شمول العاملين في تطبيقات التوصيل المتأثرين جراء جائحة كورونا بتعويض #ساند
وسيتم صرف التعويض مباشرة بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شمول العاملين في تطبيقات التوصيل المتأثرين جراء جائحة كورونا بتعويض #ساند
وسيتم صرف التعويض مباشرة بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل.
أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شمول العاملين في تطبيقات التوصيل المتأثرين جراء جائحة كورونا بتعويض #ساند
وسيتم صرف التعويض مباشرة بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل.