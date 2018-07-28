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النصر: الرئيس يقيم مأدبة عشاء للبعثة.. والتدريبات تتواصل في بلغاريا

أقام رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، مساء أمس الثلاثاء، مأدبة عشاء لأعضاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم، خارج مقر معسكره التحضيري الذي تحتضنه حالياً بلغاريا استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.


ميدانياً، أجرى مدرب الأصفر "مانو "، العديد من التدريبات التكتيكية والتي بدأها بالاستحواذ على الكرة لأطول فترة زمنية، إضافة إلى الضغط العالي والتحرك دون كرة، قبل أن يختتم التدريب بمناورة كروية على منتصف الملعب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر: الرئيس يقيم مأدبة عشاء للبعثة.. والتدريبات تتواصل في بلغاريا
سبق

أقام رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، مساء أمس الثلاثاء، مأدبة عشاء لأعضاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم، خارج مقر معسكره التحضيري الذي تحتضنه حالياً بلغاريا استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.


ميدانياً، أجرى مدرب الأصفر "مانو "، العديد من التدريبات التكتيكية والتي بدأها بالاستحواذ على الكرة لأطول فترة زمنية، إضافة إلى الضغط العالي والتحرك دون كرة، قبل أن يختتم التدريب بمناورة كروية على منتصف الملعب.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
12:32 AM

النصر: الرئيس يقيم مأدبة عشاء للبعثة.. والتدريبات تتواصل في بلغاريا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقام رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، مساء أمس الثلاثاء، مأدبة عشاء لأعضاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم، خارج مقر معسكره التحضيري الذي تحتضنه حالياً بلغاريا استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.


ميدانياً، أجرى مدرب الأصفر "مانو "، العديد من التدريبات التكتيكية والتي بدأها بالاستحواذ على الكرة لأطول فترة زمنية، إضافة إلى الضغط العالي والتحرك دون كرة، قبل أن يختتم التدريب بمناورة كروية على منتصف الملعب.

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