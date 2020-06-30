"الصحة": تسجيل 1486 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1055 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021، تسجيل 1486 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 487592 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1055 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 467633 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7819 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 12140 والحالات الحرجة 1406 حالة.
"الصحة": تسجيل 1486 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1055 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-06-30
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021، تسجيل 1486 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 487592 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1055 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 467633 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7819 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 12140 والحالات الحرجة 1406 حالة.
30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
03:38 PM
"الصحة": تسجيل 1486 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1055 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021، تسجيل 1486 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 487592 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1055 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 467633 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7819 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 12140 والحالات الحرجة 1406 حالة.